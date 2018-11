Zborurile dintre Marea Britanie si SUA isi vor pastra rutele si in perioada post-Brexit

Acordul "va garanta continuarea rutelor vitale transatlantice folosite de zeci de milioane de pasageri anual, asigurand faptul ca oamenii pot continua sa calatoreasca cu usurinta intre Marea Britanie si SUA", se mentioneaza in comunicat.Cea mai mare preocupare era legata de faptul ca regulile bilaterale post-Brexit impun liniilor aeriene sa aiba capital substantial american sau britanic. Asta era o problema pentru liniile aeriene britanice, care au capital semnificativ din cadrul UE.Acordul va permite continuarea operatiunilor existente in conformitate cu acordul cer deschis UE-SUA.In viitor, pe de alta parte, liniile aeriene care isi schimba actionarii vor trebui sa satisfaca cerintele privind capitalul sau sa obtina aprobare americana.Linii aeriene inregistrate in Marea Britanie precum British Airways, Virgin Atlantic si Norwegian Air ar fi putut fi afectate negativ de lipsa unui acord.IAG, grupul aerian anglo-saxon care este compania mama a British Airways si a liniei aeriene spaniole Iberia, a depus si el eforturi pentru a aborda problema actionariatului din UE, dupa ce Comisia Europeana a anuntat ca ar putea fi supus unor reguli similare dupa Brexit.Willie Walsh, CEO-ul IAG, a declarat intr-un comunicat ca "acordul este o evolutie pozitiva semnificativa pe care o salutam". El a adaugat ca acordul "faciliteaza concurenta puternica si este in favoarea clientilor".Airlines for America, un grup comercial care reprezinta mai multe linii aeriene americane, a afirmat ca acordul "furnizeaza cadrul legal pentru cele 20 de milioane de pasageri si peste 900.000 de tone de marfuri transportate cu avionul intre cele doua tari anual".Marea Britanie este in convorbiri avansate pentru un acord privind serviciile aeriene cu Canada si a ajuns la intelegeri similare cu Albania, Georgia, Islanda, Israel, Kosovo, Muntenegru, Maroc si Elvetia.