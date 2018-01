Regimul din Arabia Saudita i-a stors pe seicii acuzati de coruptie de peste 100 de miliarde de dolari

Printul mostenitor Mohammad bin Salman a luat masuri, in noiembrie 2017, pentru a-si consolida puterea prin infiintarea unui comitet anticoruptie, care a decis arestarea unor inalti oficiali si oameni de afaceri din Arabia Saudita. Printre cei arestati s-au aflat si trei dintre cei mai bogati sauditi, inclusiv printul Alwaleed Bin Talal si afaceristul Fawaz Alhokair.Mai multi suspecti au fost eliberati din detentie dupa ce au incheiat acorduri in urma carora au efectuat plati "cu diverse tipuri de active, inclusiv imobiliare, entitati comerciale, titluri de valoare, numerar si alte active", a anuntat procurorul general Sheikh Saud Al Mojeb, citat de BBC, CNN si DPA.O mare parte dintre cei arestati si-au petrecut perioada de detentie la hotelul de lux Ritz-Carlton din Riad.Sheikh Saud a precizat ca 381 de persoane au primit citatii. Unii au fost eliberati pentru ca nu s-au gasit suficiente dovezi, altii dupa ce au recunoscut acuzatiile de coruptie si au incheiat intelegeri cu Guvernul. Inca sunt incarcerate 56 de persoane.Unul dintre cei mai celebri suspecti, printul Alwaleed Bin Talal, a fost eliberat sambata, dar nu se cunosc conditiile eliberarii sale, iar oficialitatile nu au comentat situatia sa.Saptamana trecuta, ministrul de Finante din Arabia Saudita a anuntat ca o parte din banii recuperati vor fi folositi pentru a atenua efectele reducerii subventiilor si a majorarilor de taxe.Duminica, actiunile Kingdom Holding inregistrau la Bursa din Arabia Saudita un avans de 10% - maximul zilnic admis - dupa ce proprietarul fondului de investitii, printul saudit Alwaleed Bin Talal, a fost eliberat.Kingdom Holding - fondul de investitii saudit pe care l-a infiintat Alwaleed Bin Talal in 1979 - a pierdut 2,2 miliarde de dolari din capitalizarea bursiera. Alwaleed Bin Talal fusese acuzat de spalare de bani si mita.Actiunile retailerului de moda Fawaz Abdulaziz Alhokair, al carui actionar majoritar, Fawaz Alhokair, a fost de asemenea eliberat, au crescut cu 7,6%.Pentru multi straini, printul Alwaleed - a carui avere este estimata de Forbes la 17 miliarde de dolari - este simbolul afacerilor in Arabia Saudita, aparand des la televiziunile internationale si in presa, prin articolele referitoare la investitiile sale.Direct si indirect, prin Kingdom Holding, el detine participatii in banca americana Citigroup, reteaua de socializare Twitter, firma de ride-hailing Lyft, lantul hotelier francez Accor, grupul media Time Warner si in Banque Saudi Fransi.Printul Alwaleed, in varsta de 62 de ani, a declarat pentru Reuters, inainte de a fi eliberat, ca este nevinovat si nu urmeaza sa vanda active statului. In timpul detentiei, el a putut sa comunice cu directorii Kingdom Holding, care va ramane in proprietatea sa.