UE actualizeaza lista neagra a paradisurilor fiscale, incluzand si Emiratele Arabe Unite

Lista s-a dovedit a fi un real succes, intrucat multe state si-au modificat legislatia si sistemele fiscale pentru a se alinia la standardele internationale.Pe parcursul anului trecut, Comisia a evaluat 92 de tari in functie de trei criterii: transparenta fiscala, buna guvernanta si activitatea economica reala, dar si pe baza unui indicator, existenta cotei zero a impozitului pe profit. Actualizarea demonstreaza ca acest proces clar, transparent si credibil a produs schimbari reale: 60 de state au luat masuri ca raspuns la ingrijorarile exprimate de Comisie, iar peste 100 de regimuri fiscale daunatoare au fost eliminate. Lista a avut, de asemenea, o influenta pozitiva asupra standardelor de buna guvernanta fiscala convenite la nivel international.Pe baza examinarii efectuate de Comisie, ministrii au introdus marti pe lista neagra 15 tari. Dintre acestea, cinci nu si-au asumat niciun fel de angajamente de la prima lista neagra adoptata in 2017, respectiv, precum si. Alte trei tari se aflau in 2017 pe lista neagra, apoi au fost mutate pe lista gri in urma angajamentelor pe care si le-au asumat; acum insa trebuie reintroduse pe lista neagra deoarece nu si-au indeplinit angajamentele:. Alte sapte state au fost mutate marti de pe lista gri pe lista neagra, din acelasi motiv si anume:. Alte 34 de state vor continua sa fie monitorizate in 2019 (lista gri), iar 25 de state care au facut obiectul procesului initial de examinare au fost declarate cooperante."Lista UE a paradisurilor fiscale este un real succes european. Are un efect rasunator asupra transparentei si echitatii fiscale la nivel mondial. Datorita procesului de listare, zeci de tari au eliminat regimurile fiscale daunatoare si s-au aliniat la standardele internationale privind transparenta si impozitarea echitabila. Tarile care nu s-au conformat au fost incluse pe lista neagra si vor trebui sa suporte consecintele care decurg din aceasta. Ridicam stacheta bunei guvernante fiscale la nivel mondial si reducem posibilitatile de abuz fiscal", a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama.Lista UE a dus la modificari ale practicilor fiscale la nivel mondial care ar fi fost de neimaginat cu doar cativa ani in urma. Conceputa de Comisie si agreata de statele membre in decembrie 2017, ea constituie un instrument comun de diminuare a riscurilor de abuz fiscal si de competitie fiscala neloiala la nivel mondial.Procesul este echitabil, progresele facute sunt vizibile pe lista, iar transparenta a fost imbunatatita prin publicarea online a scrisorilor care contin angajamentele asumate de statele vizate. Procesul de listare al UE a creat, de asemenea, un cadru de dialog si cooperare cu partenerii internationali ai UE, pentru a raspunde preocuparilor legate de sistemele lor fiscale si pentru a discuta chestiuni fiscale de interes comun. Examinarea va fi mai aprofundata, vor trebui respectate mai multe criterii obligatorii in materie de transparenta, iar trei tari din cadrul G20 vor face obiectul urmatoarei runde de examinari, si anume Rusia, Mexic si Argentina.In ceea ce priveste consecintele, statele membre au convenit deja asupra unui set de contramasuri pe care pot alege sa le aplice impotriva tarilor enumerate in lista, inclusiv o monitorizare mai stricta si un numar mai mare de audituri, impozite retinute la sursa, cerinte speciale privind documentatia si dispozitii anti-abuz.Comisia va continua sa sprijine eforturile statelor membre de a dezvolta in 2019 o abordare mai coordonata cu privire la sanctiuni pentru lista UE. In plus, noile dispozitii din legislatia UE interzic directionarea sau tranzitarea fondurilor UE prin entitati din tari aflate pe lista neagra.