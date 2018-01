Inspectorii fiscali din Indonezia, recompensati cu pizza pentru ca si-au atins obiectivele

Directorul general al agentiei de administrare fiscala din Indonezia, Robert Pakpahan, a precizat ca a fost livrata pizza pentru personalul a 66 de unitati fiscale care si-au indeplinit in totalitate tintele propuse. In plus, un numar total de 141 de unitati fiscale din Indonezia si-au indeplinit 90% din obiectivele propuse."Este o modalitate prin care apreciem eforturile pe care le-au depus", a spus Pakpahan.Agentia de administrare fiscala din Indonezia si-a propus anul trecut sa colecteze mai multe taxe, intr-o tara in care respectarea obligatiilor fiscale este la un nivel redus. In 2017, Agentia a colectat o suma de 1.201,4 miliarde rupi (89,5 miliarde de dolari), adica 93% din obiectivul propus si cu 5,2% mai mult decat in 2016.Pentru 2018, Guvernul de la Jakarta a fixat o tinta si mai ambitioasa privind colectare unor taxe in valoare de 1.386 miliarde rupi, iar Robert Pakpahan s-a declarat increzator ca aceasta tinta va fi atinsa, avand in vedere evolutia solida a economiei si cresterea numarului de persoane care platesc taxe. "Suntem optimisti. Am vazut cum gradul de respectare a obligatiilor fiscale a crescut pana la 72,6% in 2017, de la 63,1% in 2016" a declarat Robert Pakpahan.In pofida cresterii veniturilor din taxe, anul trecut veniturile totale la buget au fost cu aproape sase miliarde de dolari mai mici decat se preconiza, rezultand un deficit bugetar de 2,6% din PIB, a declarat recent ministrul de Finante din Indonezia, Sri Mulyani Indrawati.