Incendiile din Australia vor provoca sectorului turistic pierderi de miliarde de dolari

In ultimele luni, incendiile de vegetatie din Australia au parjolit o suprafata de teren aproximativ cat o treime din suprafata Germaniei, provocand decesul a 29 de persoane si distrugand peste 2.000 de locuinte.Potrivit ATEC, numarul turistilor care si-au rezervat un sejur in Australia a scazut cu 10% pana la 20% de la debutul incendiilor in septembrie 2019, iar aceasta scadere va antrena pierderi de aproximativ 4,5 miliarde de dolari australieni."Turisti straini isi anuleaza sejururile din cauza ingrijorarilor cu privire la calitatea aerului, securitate si impactul incendiilor asupra ofertei noastre turistice precum si din cauza incertitudinii cu privire la timpul de care vom avea nevoie penrtu a ne reveni", a declarat directorul general de la ATEC, Peter Shelley.Cel putin 70% din cei 850 de membri ai ATEC au inregistrat anulari semnificative ale calatoriilor in Australia din partea turistilor straini, a adaugat Peter Shelley. Potrivit acestuia, pietele unde se inregistreaza cele mai mari anulari sunt SUA, Marea Britanie si Europa. In mod normal, in perioada decembrie-februarie se inregistreaza jumatate din rezervarile anuale de sejururi venite din aceste piete.In mod normal, turistii straini aduc 45 de miliarde de dolari pe an economiei Australiei, iar combinat cu turismul intern, aceasta industrie are o valoare de 130 de miliarde de dolari."Nu exista niciun dubiu ca industria noastra va fi afectata", a subliniat Shelley.Guvernul australian este criticat pentru modul in care a gestionat criza incendiilor si politica sa in materie de schimbari climatice. Vineri, autoritatile de la Canberra au anuntat un plan de relansare economica de doua miliarde de dolari australieni (1,24 miliarde euro). Premierul Scott Morrison a afirmat ca acest plan va contine un stimulent important pentru industria turistica, detaliile urmand sa fie dezvaluite in saptamanile urmatoare.