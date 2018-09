Pedeapsa pentru manipularea produselor alimentare a devenit la fel de dura ca pedeapsa pentru finantarea terorismului, in Australia

Politia investigheaza peste 100 de cazuri de ace de cusut gasite in capsuni, cazuri care au obligat fermierii sa arunce fructele la gunoi pe fondul prabusirii cererii, ceea ce ridica semne de intrebare asupra unui sector evaluat la 116 milioane de dolari.Joi, Parlamentul australian a adoptat un act legislativ care majoreaza pedepsa maxima cu inchisoarea la 15 ani, de la 10 ani anterior, pentru cineva condamnat pentru manipularea produselor alimentare, o pedeapsa comparabila cu cea pentru finantarea terorismului. De asemenea, a fost incriminata lansarea unor false alerte, o infractiune care poate fi pedepsita cu pana la 10 ani de inchisoare."Aceasta arata cat de serios sunt cand vine vorba de acest subiect", a spus presei premierul australian Scott Morrison.Adoptarea in regim de urgenta a actului legislativ, in mai putin de o zi, este o incercare a parlamentarilor de a restabili increderea opinii publice in sectorul capsunilor. Cultivatorii de capsuni au salutat actul legislativ, avertizand ca se confrunta cu falimentul daca cererea nu isi revine rapid.Cu toate acestea, consumatorii raman reticenti, astfel ca retailerii din Australia si Noua Zeelanda au scos capsunile de la raft. In plus, lantul de supermarketuri Woolworths din Australia a anuntat joi ca a decis sa scoata de pe rafturi si acele de cusut. "Am decis sa luam masura preventiva de a scoate de la vanzare acele de cusut din toate magazinele noastre. Siguranta consumatorilor nostri este principala noastra prioritate", a declarat un purtator de cuvant de la Woolworths.