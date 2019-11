Sydney restrictioneaza utilizarea apei din cauza secetei

Potrivit acestor restrictii, rezidentii din Sydney nu vor mai avea voie sa isi ude gradina sau sa isi spele masina cu furtunul putand utiliza doar galetile. De asemenea, cei care doresc sa isi umple piscinele au nevoie de o aprobare speciala. Contravenientii vor fi amendati cu 220 dolari australieni (150 de dolari SUA).Din cauza lipsei precipitatiilor in ultimele luni si a anticipatei secete din perioada urmatoare cand vor incepe caldurile, nivelul apei in barajele care alimenteaza cei cinci milioane de locuitori ai metropolei Sydney scade cu un procent pe saptamana. In prezent nivelul apei in baraje este la 46% iar in mod normal restrictiile sunt introduse cand nivelul ajunge la 40%.Insa, premierul statului New South Wales, Gladys Berejiklian, a spus ca seceta este atat de grava incat autoritatile au decis sa introduca mai devreme restrictiile de tip Level 2. In acest an restrictiile vor fi introduse din 10 decembrie.Aproximativ 85% din consumul de apa in Sydney este asigurat de baraje si restul de 15% provine de la o uzina de desalinizare a apei marine.In pofida restrictiilor, cantitatea de apa consumata de locuitorii din Sydney este un lux pentru multe localitati rurale din Australia unde apa potabila trebuie transportata zilnic cu camionul din cauza secarii raurilor.In paralel, statul New South Wales si orasul Sydney continua sa fie invaluite intr-un strat dens de ceata toxica alimentat de incendiile care devasteaza de vinerea trecuta coasta de est a Australiei. Sute de locuinte au fost avariate sau distruse si peste un milion de hectare de vegetatie au cazut prada flacarilor.Australia se confrunta in fiecare an cu incendii in timpul verii australe. Anul acesta, sezonul incendiilor a fost deosebit de violent si ar putea fi unul dintre cele mai severe inregistrate in aceasta tara.