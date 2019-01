Comisia Europeana a declansat procedura de infringement contra Austriei: Nu exista lucratori, nici copii de categoria a doua in UE

"Nu exista lucratori, nici copii de categoria a doua in Uniunea Europeana", a subliniat comisarul european pentru afaceri sociale, Marianne Thyssen, intr-o conferinta de presa, scrie Agerpres."In conditiile in care lucratorii mobili (straini, n.red.) cotizeaza la un sistem de securitate sociala in aceeasi maniera ca lucratorii locali, ei trebuie sa perceapa prestatii identice, chiar si atunci cand copiii lor traiesc in strainatate", a subliniat reprezentanta executivului comunitar.Legea austriaca privind ajustarea alocatiilor acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria a intrat in vigoare la 1 ianuarie. Conform normelor aplicate anterior acestei date, alocatiile acordate de sistemul austriac de ajutoare sociale puteau ajunge la suma de 233 de euro pe luna pentru un copil, suma pe care guvernul de la Viena o considera disproportionata in raport cu nivelul preturilor si al salariilor din unele tari vecine.La 7 ianuarie, Comisia Europeana anuntase ca va analiza indeaproape legea din Austria privind ajustarea alocatiilor copiilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii in ceea ce priveste compatibilitatea ei cu legea UE, dar a precizat ca in principiu legislatia comunitara nu permite indexarea acestor beneficii.