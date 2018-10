Austria a adoptat legea ce revizuieste alocatiile copiilor straini. Ce se va intampla in cazul romanilor?

Conform prevederilor aplicate pana in prezent, alocatiile acordate de sistemul austriac de ajutoare sociale pot ajunge la suma de 233 de euro pe luna pentru un copil, suma pe care guvernul de la Viena o considera disproportionata in raport cu nivelul preturilor si al salariilor din unele tari vecine, informeaza AFP.Prin urmare, conform noii legi, alocatia platita pentru un copil in varsta de trei ani va cobori la 97 de euro in cazul unui copil care traieste in Ungaria si la 85 de euro pentru un copil care traieste in Romania.In schimb, aceste alocatii vor creste pentru copiii din tarile cu un cost al vietii mai ridicat, cum este exemplul Olandei, caz in care acest ajutor social va fi majorat cu 4,5%. Insa numai pentru aproximativ 10% din lista de tari anexata legii sunt prevazute astfel de cresteri.Aceasta revizuire a ajutoarelor sociale este una dintre promisiunile electorale ale actualei coalitii guvernamentale formate din conservatori si extrema-dreapta.Opozitia social-democrata, liberala si ecologista a criticat noua lege, invocand printre argumente si faptul ca ea ar risca sa afecteze activitatile de ingrijire a batranilor la domiciliu, desfasurate de circa 62.000 de persoane provenite in special din Romania si Slovacia, mai ales femei care isi lasa copiii in tarile lor de origine.In replica, guvernul de la Viena mentioneaza ca, chiar si in conditiile acestei ajustari, in cazul copiilor ramasi in tarile cele mai sarace alocatiile ce le sunt acordate de guvernul austriac tot le vor depasi pe cele oferite de guvernele din respectivele tari.Deja criticata si de Comisia Europeana, aceasta lege ar putea fi atacata la Curtea de Justitie a UE.