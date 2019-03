Austria a strans 188 milioane euro din vanzarea de licente 5G

Austria este una din primele tari din blocul comunitar care a organizat licitatii pentru atribuirea de licente 5G. Chiar daca suma rezultata la finalul primei licitatii este mult mai mare decat cea de 50 de milioane de euro bugetata de Guvernul de la Viena, este vorba de o suma infima comparativ cu cea de 6,5 miliarde euro stransa in luna octombrie a anului trecut de Italia dupa un razboi al ofertelor declansat intre operatori, informeaza Reuters."Vrem sa fim un pionier in 5G", a declarat Johannes Gungl, directorul Agentiei de Reglementare in Audiovizual si Telecomunicatii din Austria (RTR) . Intrebat despre nivelul mic al ofertelor, Gungl a spus doar ca acesta a fost nivelul la care cererea s-a intalnit cu oferta.Licitatia organizata de autoritatile austriece a impartit tara in 12 zone. Operatorii de telefonie mobila A1 (divizie a Telekom Austria), T-Mobile (divizie a Deutsche Telekom) si Hutchison Drei au obtinut licente 5G pentru toate cele 12 zone in timp ce alti patru operatori locali au obtinut licente pentru pana la trei zone fiecare.A1 a facut cea mai mare oferta, 64,3 milioane euro, urmat de T-Mobile cu 56,9 milioane euro si Hutchison Drei cu 51,9 milioane euro. Ceilalti operatori au obtinut licente 5G dupa cu oferte de aproximativ cinci milioane de euro sau chiar mai putin, arata datele RTR.Atribuirea acestor licente este insotita de conditia ca cei trei operatori nationali sa construiasca cel putin 303 de statii de baza la nivel national pana la data de 31 decembrie 2019, un numar care ar urma sa creasca pana la 1.000 la data de 30 iunie 2022.In Romania, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, declara in luna februarie ca premisele si conditiile pentru adoptarea tehnologiilor 5G sunt pozitive, adaugand ca lansarea licitatiei in Romania pentru introducerea 5G va avea loc la sfarsitul anului 2019.