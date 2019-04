Austria aproba un impozit asupra corporatiilor IT

Seful executivului de la Viena, cancelarul Sebastian Kurz, a declarat dupa o sedinta de guvern ca noua taxa este menita sa "inchida marea bresa (fiscala) nejustificata" care exista intre economia digitala si cea conventionala."Avem nevoie de reguli in acest sector, la fel ca in altele", a semnalat cancelarul austriac, dupa ce a mentionat clar ca acest impozit nu este o masura impotriva modelului de afaceri al companiilor din sectorul online.Pachetul de masuri prevede un impozit de 5% pe incasarile din publicitate ale companiilor din acest sector care la nivel mondial au o cifra de afaceri mai mare de 750 de milioane de euro, din care cel putin 25 de milioane provin din Austria.Prin noua lege, care mai trebuie aprobata si de parlament, guvernul de la Viena spera sa aduca la buget circa 200 de milioane de euro in fiecare an, din care aproximativ 15 milioane vor fi alocate modernizarii afacerilor digitale ale societatilor din sectorul mass-media.Amintind de recentul esec al tarilor comunitare de a introduce un impozit asupra activitatilor marilor companii din sectorul internetului la nivelul intregii Uniunii Europene, Kurz a apreciat ca acum tara sa este "pioniera in UE" la acest capitol.Insa nu toata lumea ii impartaseste opinia, cum este cazul expertului Matin Kocher, de la Institutul de Studii Superioare (IHS), care considera ca o asemenea masura va avea consecinte negative si pentru economiile tarilor exportatoare, printre care si Austria, intrucat noul impozit elimina principiul taxarii in tara de origine a bunurilor si serviciilor, nu in tara de destinatie.