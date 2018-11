Transportul feroviar din Austria a fost oprit complet din cauza unei greve

Angajatii OBB (operatorul national feroviar de calatori din Austria) solicita o majorare salariala anuala.In conditiile in care sindicatele nu au furnizat detalii privind liniile ce vor fi afectate, compania nationala de cai ferate a anuntat ca va inchide complet transportul feroviar in Austria, un important nod de cale ferata pentru calatorii din tari ca Germania, Italia, Elvetia, Ungaria si Cehia."Se estimeaza ca vor fi intreruperi severe in Austria. Niciun tren nu va opera de la 12:00 P.M. la 2:00 P.M", se arata intr-un comunicat al OBB.