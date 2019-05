Austria va reduce impozitul pentru companii la 21%

Coalitia la putere in Austria, formata din conservatori si Partidul Libertatii, a facut din reducerea taxelor pentru cei cu venituri mici si medii o prioritate. Aceasta desi rata de impozitare in Austria este putin peste media din zona euro, aproximativ 40% din Produsul Intern Brut, iar populatia beneficiaza de un sistem generos de asistenta sociala.In total relaxarea fiscala va fi echivalenta cu 6,5 miliarde euro pe an, cu aproximativ doua miliarde euro mai mult decat s-a anuntat anterior. Cea mai mare parte va fi sub forma reducerii impozitului pe venit.Insa in conditiile in care datele privind evolutia Produsului Intern Brut pe primul trimestru arata ca relansarea economica a inceput sa incetineasca, Guvernul de la Viena a oferit marti foarte putine detalii cu privire la modul in care intentioneaza sa finanteze aceste masuri de relaxare fiscala."Sunt in politica de suficienta vreme pentru a sti ca daca va ofer detalii suplimentare, opozitia le va folosi pentru a genera frica si a diviza tara" a declarat cancelarul Sebastian Kurz intr-o conferinta de presa, adaugand insa ca Guvernul va lua masuri pentru a creste varsta efectiva de pensionare.Pachetul de masuri dezvaluit marti nu include insa si una din promisiunile lui Sebastian Kurz din timpul campaniei electorale, respectiv eliminarea taxelor pentru profitul reinvestit de companii. Guvernul de la Viena a spus ca acest lucru se datoreaza, in parte, si faptului ca potrivit legislatiei din UE profitul ar putea fi reinvestit si in afara Austriei, lucru pe care Guvernul de la Viena nu il doreste.