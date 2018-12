Cea mai noua metoda legala de a face bani in Europa: Oamenii aduc monede euro din China, cu sacul

Germanul, in varsta de aproximativ 40 de ani, a fost arestat in primavara cand incerca sa introduca cantitati mari de monede euro deteriorate intr-un automat de schimb monetar dintr-o banca din Bregenz (vestul Austriei) pentru a le converti in bancnote. La momentul arestarii, politia a descoperit in vehiculul germanului o cantitate de aproximativ 117 kilograme de monede deteriorate de unu si doi euro, cu o valoare de 15.000 de euro.Acuzat de inselatorie si plasat in arest preventiv, germanul a explicat ca se deplaseaza in mod frecvent in China pentru a cumpara stocurile de monede euro gasite in automobilele si masinile de spalat care ajung in tara asiatica pentru a fi distruse.Importul si conversia monedelor euro deteriorate nu are nimic ilegal, a apreciat marti Curtea de apel de la Innsbruck, care a confirmat o decizie in prima instanta."Clientul meu utiliza un automat bancar conceput tocmai pentru a stabili daca o moneda este valabila sau nu. In consecinta, nu putea fi gasit vinovat de inselatorie", a declarat avocatul Christoph Eberle. Aceasta a adaugat ca germanul, clientul sau, care se deplaseaza frecvent in China cu lichiditati de pana la 30.000 de euro pentru a cumpara stocuri de monede, a declarat intotdeauna aceste miscari de fonduri.Colectarea monedelor pierdute in automobilele si masinile de spalat, care sunt trimise de tarile occidentale pentru a fi distruse in China, face obiectul unui circuit economic informal in tara asiatica, totul culminand cu angrosisti care revand monedele pentru o mica parte din valoarea lor nominala.Intr-un dosar similar, Curtea federala germana (BGH) a decis in anul 2002 ca remiterea catre Bundesbank (Banca Centrala a Germaniei) a monedelor euro deteriorate, chiar si in cantitati mari, nu poate fi considerata o activitate ilegala, chiar daca monedele respective au fost exportate in China pentru a fi topite.