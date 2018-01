Numarul romanilor care se trateaza in clinicile din Austria s-a dublat. Cum a devenit Viena capitala medicala a Europei?

In fiecare an, pesteviziteaza Austria pentru a se bucura de peisajele sale magnifice, de partiile de schi sau de cultura bogata a tarii.Dincolo de calatoriile de placere, insa, multi turisti aleg deja Viena pentru a-si imbunatati starea de sanatatea, optand pentru spitalele locale ca o solutie pentru problemele lor oncologice, de fertilitate, pentru interventii chirurgicale sau din alte arii terapeutice.", a spus Anton Ofner, vicepresedinte al Camerei de Comert a Vienei.Romania este unul dintre cei mai importanti 15 parteneri economici ai Austriei din lume si cel mai important partener comercial din Europa de Sud-Est. Austria este, de asemenea, al treilea cel mai mare investitor din Romania, fiind responsabil pentru peste 12% din totalul investitiilor straine de pe piata locala.", a declarat Markus Grieβler, Presedinte al departamentului de Turism si Industrie de Agrement din cadrul Camerei de Comert a Vienei.", a completat el.Astazi, Austria are al doilea cel mai mare numar de doctori la 100.000 de locuitori din Uniunea Europeana si unul dintre cele mai puternice sisteme medicale de pe continent, sistem recunoscut pentru calitatea excelenta a serviciilor si pentru standardele inalte ale unitatilor medicale.In acelasi timp, s-a dezvoltat si un puternic sector de furnizori privati de servicii medicale, ce ofera tratamente pentru pacienti internationali din Asia, SUA sau Europa.", a explicat Prof. Dr. Gunther Wiesinger, Presedinte al Grupului de Specialitate in Medicina din cadrul Camerei de Comert a Vienei.Pe 29 si 30 ianuarie, reprezentantii Camerei de Comert a Vienei in colaborare cu ADVANTAGE AUSTRIA - Sectia Comerciala a Ambasadei Austriei in Romania - au insotit 5 dintre cele mai importante clinici si spitale private din Viena la intalniri bilaterale cu potentiali parteneri locali si parti interesate, pentru a face mai cunoscuta oferta lor de sanatate.Grupul PremiQaMed opereaza trei dintre cele mai mari spitale private din Viena: "Privatklinik Dobling", "Confraternitat" si "Goldenes Kreuz". In 2016, cele trei centre au oferit tratamente medicale pentru peste 1.200 de pacienti romani.Spitalul privat Dobling este una dintre cele mai des recomandate destinatii medicale din Viena, datorita, in mare parte, echipei sale de specialisti cu experienta si renume international.Spitalul are o capacitate de 160 de paturi si include atat o maternitate de succes, cat si un Centru de Excelenta in Sanatatea Femeii. Alte specialitati includ ingrijiri pentru sistemul musculo-scheletal (inclusiv un Centru pentru Regenerarea Cartilajelor si o clinica de traumatologie si reabilitare), pentru tractul gastrointestinal, inclusiv chirurgie bariatrica si abdominala si un Centru de Endoscopie, urologie, chirurgie si oncologie.Spitalul privat Confraternitat a transformat o istorie de aproape 300 ani (de la infiintarea sa in 1729) intr-o metoda moderna de abordare a pacientilor, printr-un concept de ingrijire de 360 grade, ce cuprinde o clinica de preventie medicala, un centru medical si un spital cu 96 de paturi.Spitalul este specializat pe arii terapeutice precum cardiologie, oncologie (cu focus pe imunoterapie si chimioterapie moderna pentru tumori ale plamanilor, ale tractului gastrointestinal si pentru afectiuni de tip hemato-oncologic), oftalmologie (oferind inclusiv operatii de tratare a cataractelor si transplanturi de cornee) si tratamente pentru sistemul musculo-scheletal.De altfel, Confraternitat opereaza un Centru de Chirurgie Ortopedica de succes, un Centru pentru Chirurgie Sportiva si a Incheieturilor si un Centru pentru Chirurgie a Piciorului.Spitalul privat Goldenes Kreuz este una dintre cele mai renumite institutii medicale pentru medicina femeii din Austria. El gazduieste cea mai mare maternitate privata din Austria, inregistrand 1.400 de nasteri pe an, si un Centru de Excelenta pentru Medicina Femeii, inclusiv primul Centru privat de Sanatate a Sanului cu certificare internationala, dar si prima clinica austriaca cu un centru de endometrioza certificat international.Wiener Privatklinik (WPK) pune accentul pe un mod de lucru bazat pe colaborare inter-disciplinara, asigurandu-i fiecarui pacient in parte cel mai inalt nivel de ingrijire si acces la know-how medical de ultima ora. Spitalul acorda o atentie deosebita tratamentelor oncologice, oferind un proces specializat de diagnoza pe baza analizei genomiale pentru a stabili si oferi tratamentul potrivit, de la chimioterapie la imunoterapii sau chirurgie oncologica.O alta expertiza unica a WPK este reunita in Centrul Millesi, ce ofera un concept complex de tratare a leziunilor nervilor, a sindromurilor de durere si de reconstructie a nervilor, inclusiv transplanturi de nervi.Pacientii romani reprezinta 20% dintre pacientii internationali din campusul medical al WPK, numarul lor dublandu-se anul trecut. Aproximativ 60% dintre pacienti s-au adresat spitalului pentru a accesa tratamente inovatoare de cancer (imunoterapie si terapii personalizate).Alti 10% dintre romani au cerut controale medicale sau o a doua opinie, in timp ce restul de 30% au fost tratati in centrele de competenta in ortopedie, traumatologie si medicina sportiva, sau in medicina cardiovasculara.Rudolfinerhaus este un spital privat in cadrul caruia pacientii pot veni insotiti de propriul lor medic, acesta fiind responsabil si principal decident pentru tratamentul pacientului pe toata durata internarii acestuia, asistat fiind de echipa unitatii. Spitalul acopera o gama extinsa de arii terapeutice, de la obstetrica si ginecologie la neurologie, medicina interna, urologie si ortopedie.Demn de mentionat este si laboratorul de somn, ce ofera posibilitatea gasirii unui tratament individualizat pentru o serie larga de tulburari de somn.