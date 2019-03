Ultimele trenuri de noapte din Europa: Cum pastreaza Austria traditia calatoriilor transfrontaliere pe calea ferata

In acest domeniu, Austria este un caz singular in Europa, unde dezvoltarea trenurilor de mare viteza si explozia legaturilor aeriene low-cost a marginalizat calatoriile cu trenul de noapte. Cu toate acestea, compania austriaca de cai ferate, OBB, care opereaza singura sau in parteneriat 26 de linii de tren de noapte, nu se multumeste sa isi mentina reteaua ci vrea sa o dezvolte, transmite AFP.La finele lui 2016, OBB a preluat divizia de trenuri de noapte a rivalului german Deutsche Bahn (DB), care a dorit sa se desparta de aceasta activitate pe care a considerat-o nerentabila. Dupa preluare, aproximativ 60% din rutele de noapte ale Deutsche Bahn au fost pastrate, printre care si legatura Viena-Berlin, reintrodusa in urma cu cateva luni.Multumita de cresterea usoara a numarului de pasageri pe aceasta piata (peste 1,4 milioane in 2018), compania austriaca a decis sa comande 13 noi trenuri de noapte care vor fi echipate cu cusete de ultima generatie.Potrivit sustinatorilor trenurilor de noapte, exemplul austriac este o dovada ca este posibila o alternativa la transportul aerian pentru a lupta impotriva incalzirii globale."Cu privire la obiectivul de reducere a gazelor cu efect de sera pana in 2050, trenurile de noapte care functioneaza cu energie din surse regenerabile sunt o solutie atractiva", a declarat Thomas Sauter-Servaes, expert in mobilitate la Universitatea din Zurich. Acesta recunoaste insa ca trenurile de noapte transfrontaliere reprezinta o provocare logistica si financiara: rentabilitatea per pasager este mai mica avand in vedere spatiul ocupat de o cuseta, utilizarea mai putin intensa a materialului rulant, costurile de exploatare si costurile salariale care au legatura cu activitatea de noapte, costurile cu curatenia, complexitatea legata de divizarea si asamblarea ramelor de tren pe parcursul calatoriei, regulile de exploatare s normele tehnice diferite de la o tara la alta, cresterea tarifelor pentru utilizarea cailor ferate, acestea sunt doar cateva.Aceasta fara a mentiona avantajul concurential al "transportului aerian transfrontalier scutit de TVA si de taxa pe kerosen", a subliniat Thomas Sauter-Servaes.Insa printre calatorii care trageau dupa ei o valiza in gara din Viena intr-o seara de februarie, cativa au declarat pentru AFP ca au ales trenul de noapte si pentru ca s-au gandit la impactul asupra mediului. "Este un mic gest care nu ma va impiedica sa iau avionul pentru a merge in vacanta la toamna, dar este mai bine decat nimic", a spus Yvonne Kemper.David, un german de 42 de ani, a explicat ca a ales trenul de noapte pe ruta Viena-Hamburg, pentru ca trebuie sa ajunga in orasul Gottingen din Germania, care nu are aeroport."Motivele pentru care calatorii aleg un tren de noapte difera de la un caz la altul", spune Bernhard Rieder, purtator de cuvant OBB.Cultura trenului de noapte la OBB este rezultatul unei traditii, care are legatura cu relieful muntos al tarii care a limitat dezvoltarea trenurilor de mare viteza, a explicat Bernhard Rieder. In plus, pentru aceasta piata, modelul economic pus la punct de OBB se bazeaza pe crearea de sinergii si economii de scara, care au constituit motivul pentru care OBB a decis sa preia divizia de trenuri de noapte a rivalului german Deutsche Bahn."Trenurile de noapte reprezinta un sector deosebit care nu poate functiona fara o puternica cooperare transfrontaliera", de exemplu in gestionarea materialului sau vanzarea de bilete, a adaugat Rieder."Trenurile de noapte sunt si vor ramane o nisa, dar asta nu inseamna ca o nisa nu poate fi profitabila", a spus purtatorul de cuvant al OBB.Danezul Poul Kattler, purtatorul de cuvant al 'Back on track', colectivul european pentru sustinerea trenurilor de noapte, vede putin mai departe. Potrivit acestuia, "daca companiile feroviare nationale ar fi mai ofensive pe aceasta piata si daca UE ar pune la punct o adevarata politica feroviara comuna, am putea sa oferim o alternativa reala de transport si un proiect european foarte popular".