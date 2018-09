Belgia sacrifica porcii preventiv, CE saluta decizia

"Autoritatile belgiene au luat decizia buna de a sacrifica animalele sanatoase in zona afectata, pentru a evita ca maladia sa afecteze crescatoriile fara probleme", a declarat o purtatoare de cuvant in cadrul conferintei de presa cotidiene a executivului european, relateaza AFP.Lupta impotriva acestui virus - care nu-i afecteaza decat pe porci si mistreti si nu prezinta pericol pentru om - este "o prioritate" pentru ca "este o amenintare pentru economia UE", a adaugat purtatoarea de cuvant, Anca Paduraru, precizand ca "in jur de zece" tari membre sunt afectate.Pana acum prezent in mai multe tari din Europa de Est, virusul pestei porcine africane a fost identificat la 13 septembrie in Belgia pe cadavre de mistreti la Etalle (sud), nu departe de frontierele franceza si luxemburgheza. Pana in prezent noua mistreti au fost depistati cu acest virus in Belgia.Chiar daca niciun caz de porc infectat nu a fost inregistrat, autoritatile belgiene sunt ingrijorate in privinta unei posibile contaminari a fermelor de porci, un domeniu care reprezinta 15.000 de slujbe in Belgia, potrivit guvernului.Ministrul belgian al agriculturii Denis Ducarme a cerut in acest weekend sa fie autorizata sacrificarea preventiva a porcilor in zona tarii considerata de risc, respectiv un perimetru de 630 kmp cu acces foarte limitat, in provincia belgiana Luxemburg."Exista milioane de porci in Belgia (...), trebuie sa luam aceasta masura exceptionala pentru a evita o catastrofa in materie", a afirmat Ducarme, la postul de radio La Premiere (RTBF).In ultimele zece zile circa zece tari importatoare de carne de porc din Belgia si-au suspendat achizitiile, printre care China si Coreea de Sud.