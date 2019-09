Comisia Europeana verifica facilitatile fiscale acordate multinationalelor de Belgia

Decizia de luni a CE vine dupa ce in februarie Tribunalul General de la Luxemburg, cea de-a doua instanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a anulat un ordin al Executivului comunitar impotriva facilitatilor fiscale acordate multinationalelor de Belgia.In 2016, Comisia Europeana a ordonat Belgiei sa recupereze aproximativ 700 milioane de euro de la companiile care au beneficiat de schema de facilitati fiscale. Aceasta schema permitea companiilor sa isi reduca taxele platite cu 50% pana la 90%.Tribunalul General nu a luat atitudine pentru a stabili daca scutirile de taxe acordate de Belgia au generat un ajutor de stat ilegal dar a constatat ca Executivul comunitar nu a reusit sa stabileasca existenta unei scheme. Acest lucru inseamna, conform Tribunalului General, ca trebuie evaluata individual compatibilitatea reglementarilor fiscale cu normele UE privind ajutoarele de stat, se arata in comunicatul CE.De aceea, Comisia Europeana a decis sa demareze o investigatie aprofundata separata privind reglementarile fiscale individuale.In acelasi timp, Executivul comunitar a facut apel la decizia Tribunalului General pentru a obtine clarificari suplimentare privind existenta unei scheme.Comisia Europeana verifica reglementarile fiscale emise de Belgia in perioada 2005 - 2014 in favoarea a 39 de companii belgiene apartinand unor grupuri multinationale.Executivul comunitar si-a exprimat ingrijorarile ca prin aceste reglementari firmele respective au beneficiat in mod selectiv de avantaje, permitandu-le sa achite taxe substantial mai scazute."Toate companiile trebuie sa-si plateasca in mod corect procentul lor de impozite. Suntem ingrijorati ca reglementarile fiscale belgiene ("excess profit") au acordat reduceri substantiale de taxe numai catre anumite multinationale, ele nefiind disponibile si pentru companii aflate intr-o situatie comparabila", a declarat comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager.Printre companiile care ar fi beneficiat de schema de facilitati fiscale se afla: BASF Antwerpen NV, British American Tobacco, Henkel Electronic Materials, Pfizer Animal Health SA, Anheuser-Busch Inbev NV si Bridgestone Europe NV.