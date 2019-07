Aeroportul din Sofia intra pe mana nemtilor: Investitie de 600 de milioane de euro

Alti trei licitatori - operatori de aeroporturi din Marea Britanie, Franta si Danemarca - au concurat pentru aeroportul Sofia.Ministrul Transporturilor, Rosen Zheliazkov, a declarat ca o comisie speciala a ministerului de resort a evaluat ofertele, iar contractul cu consortiul care a castigat licitatia va fi semnat in termen de 15 zile."Comisia a tinut cont de credibilitatea si sustenabilitatea modelului oferit pentru dezvoltarea aeroportului", a explicat oficialul bulgar.Consortiul a oferit o taxa anuala de concesiune de 24,5 milioane de euro, sau 32% din veniturile anuale, si s-a angajat sa investeasca in aeroport 608 milioane de euro.Actualul guvern de centru dreapta de la Sofia a relansat procedura de licitatie pentru principalul aeroport din Bulgaria in luna iulie a anului trecut si vrea sa stranga 550 milioane de euro de pe urma acestei tranzactii.Grupul britanic Manchester Airport (MAG) a depus o oferta impreuna cu firma chineza de constructii BCEG din China. Alte oferte au apartinut unui consortiu alcatuit din compania de gestionare a activelor Meridiam si Flughafen Muenchen (operatorul aeroportului din Munchen, al doilea cel mai mare din Germania) . Ceilalti doi ofertanti includ un consortiu condus de Aeroports de Paris (ADP) si o alianta intre Copenhagen Airports si SSB Sauernwein & Schaefer.Castigatorul licitatiei va trebui sa investeasca aproximativ 600 de milioane de euro si sa construiasca un nou terminal de pasageri la aeroport.Aeroportul din Sofia are doua terminale si in 2018 a fost utilizat de peste sapte milioane de pasageri.