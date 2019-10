BEI acorda 110 milioane de euro pentru gazoductul dintre Bulgaria si Grecia

In prezent, peste 95% din necesarul de gaze naturale al Bulgariei este asigurat de livrarile grupului rus Gazprom. Gazele naturale rusesti ajung in Bulgaria dupa ce trec prin Ucraina si Romania.Autoritatile de la Sofia vor ca lucrarile de constructie pentru aceasta conducta, cu o capacitate anuala initiala de trei miliarde de metri cubi, sa avanseze rapid, pentru ca interconectorul sa devina operational in a doua jumatate a anului 2020, ceea ce va permite Bulgariei sa importe gaze naturale din Azerbaidjan, dupa legarea de conducta TAP in Grecia.IKGB, operatorul proiectului de 240 milioane de euro, a semnat de asemenea acorduri cu Corinth Pipeworks, care face parte din firma Cenergy Holdings, pentru a furniza conductele, si contractorul elen de gaze J&P AVAX.ICGB este detinut in proportie de 50% de compania de stat BEH din Bulgaria, restul participatiei fiind detinut de grupul elen DEPA si firma italiana Edison.