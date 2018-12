Proprietarul statiunii de schi bulgare Bansko si-a dezvaluit in premiera identitatea

Marc Girardelli, castigator de cinci ori al Cupei Mondiale, in 1985, 1986, 1989, 1991 si 1993, a informat ca in urma cu doi ani a achizitionat societatea Ulen, care gestioneaza statiunea de ski din sud-vestul Bulgariei, care intre timp a devenit cea mai mare din Balcani."Am achizitionat societatea Ulen in 2016. Ea apartinea unui fond de investitii, iar eu am achizitionat-o de la acest fond", a declarat Marc Girardelli pentru postul de televiziune bulgar Nova, fara a oferi insa alte detalii din motive din confidentialitate.Girardelli a prezentat luni Guvernului de la Sofia documentele care atesta ca detine fondul Tax services Ltd, o societate inregistrata in Insulele Virgine, care controleaza societatea Ulen, a precizat la randul sau Ministerul bulgar al Mediului.Dezvoltarea spectaculoasa a statiunii de schi Bansko, dupa anul 2000, la initiativa societatii Ulen, a generat si genereaza in continuare critici din partea organizatiilor pentru protectia mediului, care denunta distrugerea mediului si lipsa de transparenta cu privire la modul in care este gestionata statiunea.Girardelli, in varsta de 55 de ani, a dezvaluit marti ca a achizitionat statiunea de schi Bansko la un pret interesant. "Circulau multe zvonuri negative cu privire la Bansko, ceea ce a obligat fondul de investitii sa o vanda", a precizat Girardelli.Anuntul facut de fostul star al schiului alpin, care de altfel este si cetatean de onoare al orasului Bansko, intervine intr-un moment in care societatea Ulen se lupta sa construiasca o a doua telecabina si sa creasca accesul pe pistele de schi din Bansko, frecventate in fiecare sezon de aproximativ 150.000 de vizitatori."Avem interesul sa dezvoltam cel mai bun domeniu de schi din Europa de Est. Incercam de zece ani sa construim o a doua telecabina si nu reusim", a spus Girardelli.Cu pistele sale cu o lungime de 75 de kilometri, Bansko se confrunta cu cozi record in varf de sezon, capacitatea orara a actualei telecabine fiind limitata la 2.200 de persoane.