Bulgaria a avut mai multi turisti decat locuitori, in 2018. Cei mai multi vin din Romania

In primele noua luni din 2018, veniturile obtinute de pe urma turistilor straini au urcat la 3,2 miliarde de euro, cu 7% mai mult decat in perioada ianuarie-septembrie 2017, transmit Independent Balkan News Agency si Sofia Globe.In lunile de vara, peste 5,4 milioane de vizitatori straini au venit in Bulgaria, fiind cel mai de succes sezon estival inregistrat vreodata in statul balcanic, a explicat Angelkova.Oficialul a adaugat ca principala dificultate cu care se confrunta industria bulgara a turismului o reprezinta lipsa personalului calificat.Peste 770 de angajati sezonieri in turism au fost adusi vara aceasta din alte state in Bulgaria, dublu comparativ cu sezonul estival din 2017. Masuri similare vor fi luate si pentru sezonul de iarna, a declarat ministrul Turismului, iar anul viitor vor fi promovate pelerinajele in Bulgaria.Autoritatile de la Sofia colaboreaza cu alte 11 state din regiune pentru a crea o ruta comuna balcanica care sa atraga nu doar turisti din Europa ci si din alte zone ale lumii.