Bulgaria a cumparat pentru prima data gaze lichefiate din SUA

Traderul olandez Kolmar NL va livra un prim cargo cu 90 de milioane de metri cubi de GNL in al doilea trimestru si un alt cargo de 50 de milioane de metri cubi."Nava care transporta GNL din SUA a ajuns la terminalul LNG de la Revithoussa (Grecia) . Acesta este un nou pas spre liberalizarea pietei de gaze si un semnal clar de diversificare", a apreciat Temenuzhka Petkova.Aceasta a adaugat ca prima livrare de GNL provine de la producatorul american Cheniere, iar cea de-a doua de la divizia americana a grupului British Petroleum.In prezent, peste 95% din necesarul de gaze naturale al Bulgariei este asigurat de livrarile grupului rus Gazprom. Gazele naturale rusesti ajung in Bulgaria dupa ce trec prin Ucraina si Romania.Autoritatile de la Sofia au promis sa isi diversifice sursele de aprovizionare dupa ce, in 2009, o disputa cu Moscova a dus la intreruperea livrarilor in timpul iernii. In perioada urmatoare vor demara lucrarile de constructie a interconectorului de gaze IGB, care va face legatura intre Bulgaria si Grecia, o conducta cu o lungime de 182 de kilometri, care ar urma sa devina operational in a doua jumatate a anului 2020, ceea ce va permite Bulgariei sa importe gaze naturale din Azerbaidjan si sa isi reduca dependenta de livrarile din Rusia.La inceputul acestui an, ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, declara ca dupa finalizarea Coridorului sudic de gaze si a Interconectorului Grecia-Bulgaria (IGB), Bulgaria va putea sa primeasca un miliard de metri cubi de gaze naturale din Azerbaidjan.