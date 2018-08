Bulgaria a terminat gardul de la granita cu Romania care va opri intrarea animalelor cu pesta porcina

Acest gard a fost construit in decurs de patru saptamani."Gardul este terminat de-a lungul unei portiuni de granita de 133 de kilometri si in prezent este echipat cu sarma ghimpata si elemente care sa consolideze efectul de descurajare pentru animalele migratorii", a declarat viceministrul bulgar al Agriculturii, Yanko Ivanov.Ivanov a mai spus ca situatia cazurilor de Pesta Porcina Africana din Romania este una "foarte ingrijoratoare", adaugand ca epidemia a lovit cea mai mare ferma de porci din Romania, aflata la 50 de kilometri de granita cu Bulgaria.Potrivit autoritatilor veterinare, Pesta Porcina Africana nu afecteaza si nu se transmite la oameni, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire, insa exista un impact la nivel social si din punct de vedere economic.Pesta Porcina Africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pentru aceasta boala nu exista vaccin si nici tratament. Singurele metode de preventie eficiente sunt mentinerea unui nivel inalt de biosecuritate la ferme si gestionarea rapida si eficienta a posibilelor focare de boala - raportare, restrictii privind miscarea animalelor, a produselor si subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile si controlul circulatiei animalelor.Din datele prezentate marti de ministrul Agriculturii, Petre Daea, pana la data de 27 august, focarele de pesta porcina africana sunt active in 10 judete, iar 121.012 de porci au fost ucisi. Dosarele pentru despagubiri platite se ridica la 83, in valoare de 218.000 lei, insa sunt depuse deja 1.603 de dosare, cu o valoare de 5,2 milioane de lei.