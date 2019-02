Bulgaria blocheaza milioane de euro din transferuri suspecte operate de compania petroliera a Venezuelei

Sofia a neutralizat un cont deschis la o banca bulgara prin care tranzitau bani ai companiei nationale venezuelene PDVSA spre alte tari, a detaliat procurorul general Sotir Tatarov, informeaza AFP."Este vorba de milioane de euro", a precizat directorul Agentiei Nationale de Securitate a Bulgariei, Dimitar Gheorghiev, in timpul unei conferinte de presa la Sofia. Bulgaria, care a fost alertata de Washington, "verifica tot sistemul sau bancar pentru a sti daca au fost primite alte transferuri din Venezuela si daca sume au fost transferate in strainatate", a adaugat el.SUA au adoptat sanctiuni impotriva regimului chavist al lui Nicolas Maduro si il sustin pe presedintele Parlamentului venezulean, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei la 23 ianuarie si a fost recunoscut de circa 50 de state."Obiectivul este de a ne asigura ca bogatia poporului venezuelean nu a fost furata" in avantajul regimului Maduro, a dat asigurari ambasadorul SUA in Bulgaria, Eric Rubin.Potrivit Procurorului General, contul suspect, care cuprinde conturi secundare, a fost deschis de un avocat bulgar cu dubla cetatenie. "Transferurile de pe acest cont nu au nimic de-a face cu activitatile sale de avocat", a subliniat el. Avocatul, susceptibil de a fi urmarit pentru "spalare de bani", nu se afla in prezent in Bulgaria, a precizat Procurorul General.Fondurile transferate prin Bulgaria serveau in mod oficial la finantarea de activitati sportive sau la cumpararea de produse alimentare, ceea ce Washingtonul contesta.Carlos Paparoni, presedintele Comisiei de Finante a Adunarii Nationale venezuelene si apropiat al lui Guaido, a anuntat duminica pe contul sau de Twitter ca PDVSA a incercat sa deturneze fonduri publice via Bulgaria.