Bulgaria construieste un tunel rutier in continuarea autostrazii care face legatura intre Sofia si granita cu Grecia

Cu o lungime de aproximativ doi kilometri, acesta va fi cel mai mare tunel rutier din Bulgaria.Contractul, cu o valoare de 185,4 milioane leva (94,8 milioane euro) a fost semnat cu un consortiu local format din companiile GP Group, Global Construction si Via Plan. Proiectarea si constructia tunelului trebuie finalizata in decurs de trei ani. Proiectul include un tunel dublu, un tunel de serviciu si doua poduri.Proiectul va fi cofinantat de Fondul european de coeziune si de bugetul national in cadrul Programului operational transport si infrastructura de transport 2014-2020. Lucrarile trebuie sa se finalizeze pana in luna decembrie 2023, pentru a respecta cerintele programului, in caz contrar Bulgaria ar putea sa piara finantarea de la UE.Autostrada Struma va face legatura intre capitala Sofia si granita Bulgariei cu Grecia. Constructia sa a fost impartita in patru tronsoane, dintre care trei au fost deja construite.