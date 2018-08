Bulgaria extinde gazoductul spre Turcia pentru a atrage livrarile de gaze rusesti in Europa

Noua sectiune de 20 de kilometri din sud-estul Bulgariei va majora capacitatea gazoductului Transbalkan la 15,7 miliarde de metri cubi de gaz (bcm) pe an, de la 14 bcm in prezent, si va ajuta la sporirea securitatii gazelor furnizate, au anuntat autoritatile de la Sofia."Acum am construit o conducta care va permite fluxuri reversibile, astfel incat putem obtine gaze din Turcia, din Azerbaidjan si din Rusia", a afirmat premierul Boyko Borissov, la ceremonia oficiala, la care a fost prezent si ministrul turc al Energiei, Fatih Donmez.Estimat la sapte miliarde de euro, proiectul TurkStream prevede constructia a doua conducte cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi de gaz pe an fiecare, ceea ce va permite Rusiei sa isi reduca dependenta de Ucraina ca ruta de tranzit pentru livrarile sale de gaze destinate Europei.Gazoductul este conceput in vederea majorarii livrarilor de gaze naturale rusesti spre Turcia, cel de-al doilea cumparator de gaze rusesti, dupa Germania. Un lucru important pentru Moscova il reprezinta faptul ca TurkStream ar urma sa fie prelungit din Turcia spre Europa de Sud, deschizand astfel o noua ruta de tranzit pentru gazele rusesti.Bulgaria a anuntat ca vrea sa fie un punct de intrare al gazelor in Europa, dar Rusia nu a decis inca daca TurkStream va livra gaze prin Bulgaria sau prin Grecia.Sofia spera sa ajunga la un acord cu Moscova, Ankara si Bruxelles, astfel incat o parte din gazul rusesc din TurkStream sa fie transportat prin Bulgaria catre Serbia, Ungaria si Austria, in timp ce o parte din el sa fie tranzactionat la planificatul sau hub de gaze.In iunie, Bulgartransgaz, operatorul retelelor de transport de gaze naturale, a deschis o licitatie de 48,9 milioane de leva (29,22 milioane de dolari) pentru construirea unui gazoduct de 11 kilometri de la granita Turciei catre reteaua de transport de gaze naturale din Bulgaria.In prezent, Gazprom livreaza Bulgariei anual aproximativ trei miliarde de metri cubi (bcm) prin Ucraina si Romania. Statul balcanic a construit o conducta suplimentara de 20 de kilometri la gazoductul sau de tranzit catre Turcia, majorand astfel cantitatea de gaze transportata.In prezent, Bulgaria transporta anual aproximativ 13 miliarde de metri cubi catre Turcia.Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal - Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.