Bulgaria isi face planuri ca ar putea adopta euro inca din ianuarie 2022

In luna iulie a anului trecut, Bulgaria a depus cerere pentru a intra in ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro.Este cu cateva luni mai devreme decat a indicat la inceputul acestei luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis. Acesta afirmase ca Bulgaria va trebui sa astepte cel putin pana la mijlocul anului 2022 pentru a adera la zona euro, acest lucru avand efect pozitiv, inclusiv prin reducerea ratelor dobanzilor, politici fiscale mai transparente si conditii de business mai predictibile."Daca analiza activelor din sistemul bancar bulgar se va incheia cu succes, Bulgaria va putea adera la ERM II la mijlocul acestui an. Apoi moneda euro va putea fi adoptata dupa cel putin trei ani. Primii doi ani sunt necesari pentru a indeplini criteriile de la Maastricht, iar al treilea pentru a evalua rezultatele indeplinite si lucrarile pregatitoare", a spus Valdis Dombrovskis.Dar ministrul bulgar de Finante ramane increzator ca statul vecin va putea in aceasta vara sa intre atat in uniunea bancara europeana, cat si in ERM II."Sunt rezonabil de optimist ca in iulie, daca totul merge bine in urma evaluarii cuprinzatoare a calitatii activelor si a derularii testelor de stres de catre Banca Centrala Europeana, vom avea motiv sa solicitam intrarea in ERM si ne asteptam la un rezultat pozitiv. Cea mai scurta cale spre euro este sa stam doi ani in ERM si apoi un an de ajustari suplimentare. Cea mai optimista optiune pentru a ne alatura zonei euro ar putea fi ianuarie 2022", a afirmat Goranov.Bulgaria, cea mai saraca tara membra a Uniunii Europene, indeplineste toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2. Moneda nationala, leva, este deja legata de euro, datoria publica este sub media din zona euro si sub limita de 60% din PIB ceruta de UE, iar tara inregistreaza un surplus bugetar. Insa, pentru ca Produsul Intern Brut per capita in Bulgaria este la jumatate fata de media din UE, coruptia este raspandita, iar unele banci inregistreaza probleme s-au ridicat o serie de semne de intrebare cu privire la perspectiva aderarii Bulgariei la zona euro.Mecanismul ERM-2 prevede ca evolutia cursului de schimb al monedei unei tari candidate trebuie sa ramana intr-un interval de variatie de plus/minus 15% fata de un nivel central agreat, timp de doi ani inainte de adoptarea euro.