Bulgaria majoreaza salariile bugetarilor in 2019, anul in care se pregateste sa adere la euro

In august, Executivul de la Sofia adoptase un plan de actiune care prevede ca tara vecina va adera la ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), anticamera zonei euro, si de asemenea la uniunea bancara europeana pana la finele lunii iunie 2019, transmite Reuters.In 2019, statul balcanic vrea sa majoreze cheltuielile cu 15%, la 44,5 miliarde de leva (25,94 miliarde de dolari), analistii avertizand ca decizia are ca obiectiv castigarea de voturi de catre partidul aflat la guvernare, in perspectiva alegerilor de anul viitor.Guvernul va finanta o majorare de 10% a salariilor tuturor angajatilor din sectorul public in 2019, iar profesorii vor beneficia de o crestere de 20%. Salariul minim lunar in Bulgaria va creste cu 10%, la 560 de leva (326 de dolari)."Ciclul economic bun ne permite un buget semnificativ mai mare, atat in privinta veniturilor, cat si a cheltuielilor", a afirmat ministrul de Finante, Vladislav Goranov.Guvernul se asteapta la o crestere de 12% a veniturilor anul viitor, la 43,9 miliarde de leva, datorita avansului economiei si a imbunatatirii colectarii taxelor. Impozitul pe profit nu va fi modificat in 2019. Conform datelor Deloitte Romania, statele membre UE cu cele mai mici cote de impozit pe profit sunt: Ungaria (9%), Bulgaria (10%), Irlanda (12,5%), Cipru (12,5%), Lituania (15%), Polonia (15%, dar numai pentru micile afaceri) si Romania (16%).Conform proiectului de buget, economia bulgara ar urma sa inregistreze o crestere de 3,7% anul viitor (fata de 3,6% in 2018), iar rata anuala medie a inflatiei ar urma sa creasca la 3%.Bulgaria se asteapta sa incheie 2018 cu un excedent bugetar de 0,5% din PIB.In luna iulie a acestui an, Bulgaria a depus cererea pentru a intra in ERM II, o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro.Bulgaria, tara a carei moneda - leva - este legata de euro prin consiliul monetar, este prima din afara zonei euro care va incerca sa adere la uniunea bancara europeana, care permite Bancii Centrale Europene sa-i monitorizeze principalele banci.Pentru a-si creste sansele, autoritatile de la Sofia trebuie sa imbunatateasca legislatia macro-financiara, sa intareasca supervizarea sectorului financiar non-bancar, inclusiv a fondurilor de pensii si a companiilor de asigurari, precum si sa faca eforturi destinate combaterii spalarii banilor. De asemenea, trebuie sa imbunatateasca legislatia cu privire la falimente.BCE ar urma sa efectueze o analiza a calitatii activelor si un test de stres asupra bancilor bulgare inainte de a-si da acordul pentru intrarea Bulgariei in ERM-2, un proces care ar putea dura un an sau mai mult, in functie de progresele inregistrate de tara vecina.Bulgaria, cea mai saraca tara membra a Uniunii Europene, indeplineste toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2. Moneda nationala, leva, este deja legata de euro, datoria publica este sub media din zona euro si sub limita de 60% din PIB ceruta de UE, iar tara inregistreaza un surplus bugetar.Insa, faptul ca Produsul Intern Brut per capita in Bulgaria este la jumatate fata de media din UE, coruptia raspandita si problemele inregistrate de unele banci au ridicat unele semne de intrebare cu privire la perspectiva aderarii Bulgariei la zona euro.Mecanismul ERM-2 prevede ca evolutia cursului de schimb al monedei unei tari candidate trebuie sa ramana intr-un interval de variatie de plus/minus 15% fata de un nivel central agreat, timp de doi ani inainte de adoptarea euro.In luna mai a acestui an, Romania a anuntat ca isi va prezenta strategia de aderare la euro pana la sfarsitul anului. Potrivit celui mai recent program de convergenta, Romania vrea sa ajunga pana in 2020 la un PIB per capita echivalent cu 70% din media din zona euro, fata de aproximativ 60% in prezent. Romania nu este sceptica in privinta adoptarii euro, ci "incercam sa fim realisti si sa asiguram un interval de timp pentru acest moment", a declarat saptamana trecuta Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) .