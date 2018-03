Bulgaria nu vrea ca BCE sa ii supervizeze bancile inainte de aderarea la euro

Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a UE, spera sa adere la ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.) pana la mijlocul anului. Desi calitatea de tara membra a uniunii bancare inainte de aderarea la zona euro ar risipi o parte din ingrijorarile cu privire la transparenta bancara, un astfel de pas nu este avut in vedere de autoritatile de la Sofia, transmite Bloomberg."Bulgaria lucreaza activ pentru aderarea la ERM-2, care este primul pas spre dobandirea simultana a calitatii de tara membra a zonei euro si a uniunii bancare", a informat Ministerul bulgar de Finante.Desi cererea Bulgariei de a deveni a 20-a tara membra a zonei euro a primit sprijinul liderilor din Germania si Franta, Banca Centrala Europeana este ingrijorata de situatia bancilor din Bulgaria, au declarat surse din apropierea discutiilor. In plus, scandalul de spalare a banilor de catre bancile din Letonia a determinat BCE sa fie si mai prudenta, ceea ce a complicat planurile Bulgariei.Testele de stres din 2016 au aratat ca sistemul financiar din Bulgaria este unul stabil. Cu toate acestea, existau "zone de slabiciune", potrivit Comisiei Europene, in conditiile in care doua din cele 22 de banci bulgare, inclusiv First Investment Bank, cea de-a treia mare banca, trebuie sa isi consolideze capitalul.Este posibil ca o tara sa adere la uniunea bancara, infiintata ca raspuns la criza datoriilor din zona euro, fara a fi tara membra a zonei euro, subliniaza Raffaella Tenconi, economist sef la ADA Economics Ltd.Insa, o astfel de mutare ar da BCE puterea de supervizare a bancilor de importanta sistemica si de restructurare a lor in situatia unei crize. In plus, ar reduce semnificativ influenta Guvernului in sectorul bancar.Supervizarea BCE ar oferi "garantii suplimentare" potrivit carora crize bancare precum colapsul Corporate Commercial Bank AD in 2014 nu se vor repeta, sustine la randul sau Daniel Gros, director la Center for the European Policy Studies din Bruxelles.Organismele de reglementare din Bulgaria nu au sesizat din timp problemele existente la acea banca chiar daca intre timp Banca Centrala si-a imbunatatit semnificativ operatiunile.Bulgaria, cea mai saraca tara membra a Uniunii Europene, indeplineste toate criteriile economice pentru aderare la ERM-2.Moneda nationala, leva, este deja legata de euro, datoria publica este sub media din zona euro si sub limita de 60% din PIB ceruta de UE, iar tara inregistreaza un surplus bugetar.In consecinta, aprobarea cererii Bulgariei de a adera la ERM-2 este o chestiune de vointa politica din partea autoritatilor blocului comunitar.