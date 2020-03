Bulgaria obtine o reducere de 40% a pretului gazelor naturale importate din Rusia

In mai 2018, Comisia Europeana a adoptat o decizie prin care impune grupului rus Gazprom o serie de obligatii care raspund preocuparilor Executivului comunitar in ceea ce priveste concurenta si permit fluxul liber al gazelor naturale la preturi competitive pe pietele gazelor naturale din Europa Centrala si de Est (CEE).Bulgaria este ultima dintre cele opt state din CEE care a ajuns la un acord privind reducerea pretului la gaze dupa acordul anti-trsut incheiat de Bruxelles cu Gazprom in 2018.Borissov a salutat reducerea preturilor si le-a spus jurnalistilor ca acordul va ajuta ajuta economia statului balcanic. Analistii apreciaza ca acordul este o veste buna, dar mult intarziata, deoarece in ultimii ani Bulgaria a platit cu aproape 50% mai mult pentru gazele rusesti comparativ alte state europene."In aceasta dimineata, Gazprom ne-a trimis contractul semnat, care include cea mai mare reducere de pret din toate tarile care si-au renegociat contractele. Avem o scadere de 40%", a declarat Borissov.Conform acordului incheiat cu Bruxellesul, Gazprom a acceptat sa permita clientilor sa ceara preturi mai scazute cand acestea se abat de la indicii de referinta, cum ar fi cei de pe pietele de gaze din Europa Occidentala.Noul pret este valabil din august 2019, iar Bulgargaz va restitui clientilor, in special mari companii industriale si retaileri de gaze, 150 milioane de leva.Reducerea pretului a fost obtinuta dupa ce Gazprom a fost de acord sa lege o parte importanta a nivelului pretului de huburile europene de gaze. Partial, pretul din contractul de gaze naturale ramane legat de cel al pretului titeiului."A luat mult timp Sofia sa se confrunte in final cu Gazprom in privinta preturilor", a afirmat Martin Vladimirov de la think-tank-ul independent Center for the Study of Democracy.Bulgaria importa 2,9 miliarde metri cubi (bcm) de gaze pe an din Rusia, conform unui contract pe termen lung valabil pana in 2022.Negocierile au fost indelungate si dificile si au fost sprijinite de Comisia Europeana, a afirmat Nikolai Pavlov, seful companiei bulgare de stat Bulgargaz.Reducerea de pret vine dupa ce anul trecut, pentru prima data, Bulgaria a importat 0,5 miliarde bcm gaze naturale lichefiate (LNG), inclusiv din SUA.