Bulgaria pregateste un gazoduct in valoare de 1,4 miliarde euro, pentru a prelua gazele rusesti livrate prin TurkStream

Bulgartransgaz, operatorul retelelor de transport de gaze naturale din Bulgaria, a precizat ca asteapta oferte de la firmele interesate pana la data de 6 martie.Aceasta licitatie a fost suspendata la inceputul acestei luni la solicitarea unei companii din Bulgaria, care intre timp s-a retras din cursa.Miercuri, producatorul rus de tevi pentru industria de petrol si gaze TMK si-a manifestat interesul de a participa la licitatia pentru constructia acestui gazoduct cu o lungime de 484 de kilometri, in conditiile in care autoritatile de la Sofia vor sa isi asigure o conexiune cu gazoductul TurkStream promovat de Rusia.Conducta TurkStream, construita in prezent intre Rusia si Turcia via Marea Neagra, face parte din eforturile Rusiei de a ocoli Ucraina in livrarile sale de gaze naturale spre Europa. Prima linie a conductei TurkStream, cu o capacitate de 15,75 miliarde metri cubi pe an, va aproviziona piata locala din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similara, ar urma sa fie destinata aprovizionarii clientilor din Europa de Sud-Est.Bulgaria considera ca cea de-a doua linie a TurkStream, care va pleca din Turcia si va ajunge pana in Serbia, se potriveste cu planul sau de a pune la punct un hub regional de gaze naturale cu ramificatii pana in Europa Centrala.Grupul rus Gazprom trebuie sa aleaga una din cele doua posibile rute pentru cea de a doua linie a TurkStream: prin Bulgaria sau Grecia. Pana acum gigantul rus nu a anuntat in mod oficial daca a selectat vreuna dintre cele doua rute.Saptamana viitoare, premierul rus Dmitri Medvedev urmeaza sa viziteze Bulgaria, ocazie cu care va discuta si semna mai multe documente, inclusiv in domeniul energiei, a anuntat recent Guvernul de la Moscova fara a oferi alte detalii.