Bulgaria primeste de la UE aproape trei milioane de euro pentru a lupta cu pesta porcina africana

De asemenea, statul balcanic se asteapta la un ajutor de urgenta de 11 milioane de euro pentru a compensa focarele deja eliminate de pesta porcina africana din industria de crestere a porcilor.Pe 5 august, ministrul bulgar al Agriculturii a emis un ordin privind interzicerea vanatorii in zonele afectate de epidemie. De asemenea, premierul Bulgariei, Boyko Borissov, a dat asigurari ca Guvernul ii va compensa pe proprietarii care in mod voluntar isi sacrifica porcii crescuti in gospodarii.In ultimul an, pesta porcina africana s-a extins in Asia, iar in Europa au fost raportate cazuri in ultimii cinci ani. Aceasta epidemie poate fi periculoasa pentru industria carnii de porc din Europa. Deja Grecia a interzis importurile de carne de porc din Bulgaria si a extins verificarile la granita.Comisia Europeana (CE) a avertizat ca noile zone cu risc ridicat privind pesta porcina africana sunt Bulgaria, Polonia si Lituania. Pana acum nu s-au inregistrat cazuri in Europa Occidentala.Conform presei bulgare, sacrificarea porcilor de la trei crescatorii din districtul Ruse din Bulgaria va insemna pierderea a 20% din porcii crescut in scopuri industriale, iar pentru industria bulgara a carnii de porc pierderile sunt estimate la milioane de leva.In total, aproximativ 130.000 de porci din crescatoriile din Bulgaria au fost sau urmeaza sa fie sacrificati. Pana acum, autoritatile de la Sofia au confirmat 26 de focare, inclusiv la cinci crescatorii.Unii experti afirma ca Bulgaria ar putea sa-si piarda intregul sector de crestere a porcilor si sa fie nevoita sa sacrifice aproximativ 600.000 de porci din cauza pestei porcine africane.Analistii sustin ca in mai putin de o luna pretul carnii de porc in Bulgaria a urcat cu pana la 30%, iar pana in toamna ar putea creste cu inca 15%.Bulgaria intensifica masurile de prevenire a raspandirii pestei porcine africane si de protejare a industriei de crestere a porcilor, evaluata la 600 milioane de leva (344 milioane de dolari), a anuntat recent ministrul bulgar al Agriculturii, Desislava Taneva.Companiile din silvicultura vor plati 150 de leva pentru fiecare mistret ucis, in conditiile in care autoritatile bulgare vor sa reduca semnificativ densitatea populatiei de porci mistreti in zonele aflate la 20 de kilometri de focarele de pesta porcina africana, a anuntat la o conferinta de presa Desislava Taneva. Oficialul a adaugat ca vor fi adoptate masuri de control al traficului in zonele afectate si la frontiera, cu ajutorul politiei si al armatei, vor fi dezinfectate fermele si va fi restrictionata vanzarea carnii de porc si a celei procesate.Seful Agentiei pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA), Damyan Iliev, aprecia recent ca valoarea pagubelor provocate in cazul in care tara nu reuseste sa stopeze epidemia se va ridica la doua miliarde de leva.Guvernul de la Sofia a alocat 3,7 miliarde de leva pentru combaterea pestei porcine africane, in conditiile in care in Bulgaria sunt 1,2 milioane de porci crescuti in ferme.Pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pesta porcina africana nu afecteaza omul, ci doar porcii domestici si mistretii.