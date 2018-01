Bulgaria se zbate pentru a adera la euro, dar recunoaste ca nu are o strategie. Critici: Sa combata coruptia inainte!

Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a blocului comunitar, intentioneaza sa depuna cererea de aderare la ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), anticamera zonei euro, pana la mijlocul acestui an, transmite Reuters.Intentia autoritatilor de la Sofia de a adera la euro face parte dintr-un plan mai amplu destinat adancirii integrarii cu zona centrala a blocului comunitar si evitarii ramanerii la periferie intr-un moment in care se discuta despre o Europa cu mai multe viteze.Potrivit Bancii Nationale a Bulgariei, in ultimii trei ani tara a inregistrat o crestere economica de peste 3,5% si in acest an ar urma sa inregistreze un avans de peste 4%.Cu toate acestea,"In cazul nostru reteta este destul de simpla. Trebuie sa continuam sa mentinem o crestere economica consistenta si trebuie sa facem acest lucru pentru o perioada relativ lung de timp, iar in paralel trebuie sa mentinem disciplina finantelor publice", a spus guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei.Radev a mai precizat ca sectorul bancar din Bulgaria este bine capitalizat si are un nivel adecvat de lichiditate iar nivelul creditelor neperformante a scazut la 11% din totalul creditelor de la 17% in 2017.La randul sau, ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, a reiterat ca autoritatile de la Sofia fac eforturi serioase pentru a convinge BCE si statele din zona euro ca Bulgaria apartine "clubului statelor europene disciplinate si bogate din centrul Europei".Bulgaria urmeaza de mai multi ani un regim de austeritate, denumit Consiliul monetar, in conformitate cu care moneda nationala (leva) a fost legata mai intai de marca germana si ulterior de euro la un curs de schimb fix. Acest sistem a permis tarii vecine sa mentina indicatorii macroeconomici stabili si una din cele mai mici datorii publice (26,8% din PIB) din Europa.Cu toate acestea, potrivit criticilor, cea mai saraca tara membra UE trebuie sa isi alinieze economia cu cea a statelor membre mai bogate din Occident si