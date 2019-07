Bulgaria va majora tinta de deficit la 2% din PIB pentru achizitionarea avioanelor de vanatoare F-16

Goranov a spus ca Guvernul de la Sofia va propune luni modificarea tintei de deficit in bugetul de stat, adaugand ca Bulgaria intentioneaza sa plateasca imediat pentru avioanele de vanatoare, dar ca in bugetul de stat nu au fost alocate fonduri in acest scop."Suma care trebuie platita este de aproximativ 1,2 miliarde dolari. Aceasta suma nu se regaseste in Legea bugetului de stat. Intentionam sa propunem o rectificare a bugetului de stat pentru a majora partea de cheltuieli si a furniza fondurile necesare pentru acest proiect. Dupa modificare, tinta de deficit bugetar va creste la 2%", a explicat ministrul bulgar de Finante.Guvernul bulgar a decis miercuri sa cumpere opt avioane de vanatoare F-16 noi de la compania americana Lockheed Martin, la pretul de 1,256 miliarde de dolari (1,12 miliarde de euro) . Acordul privind F-16 se refera la sase aparate cu un loc si doua cu doua locuri, urmand sa fie livrate pana in 2023. Ministrul bulgar al Apararii Krasimir Karakaceanov a explicat ca un acord suplimentar prevede asumarea de catre SUA a cheltuielilor de intretinere si formarea pilotilor, in suma de 60 de milioane de dolari."Daca Congresul SUA va aproba acest acord, pretul va scadea sub 1,2 miliarde de dolari", a notat ministrul.Parlamentul bulgar prevedea initial un total de 1,8 miliarde de leva (920 milioane de euro) pentru aceasta investitie.