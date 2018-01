Bulgaria vrea sa demonstreze UE ca lupta impotriva coruptiei: Procurorii ii vor investiga pe detinatorii de case si masini de lux

Procurorul sef, Sotir Tsatsarov, a ordonat o investigatie la nivel national asupra modului in care si-au dobandit averea cetatenii bulgari care in 2015 si 2016 au achizitionat case si automobile in valoare de peste 500.000 de leva (225.068 lire sterline).Potrivit procurorilor, peste 350 de cetateni bulgari au cumparat proprietati imobiliare in valoare de peste 500.000 de leva in 2015 si 2016, intr-o tara unde salariul mediu lunar este de aproximativ 1.000 de leva. De asemenea, 450 de persoane din Bulgaria conduc in prezent automobile de lux precum Maybach, Bentley, Ferrari, Rolls Royce sau Lamborghini. Veniturile acestor persoane vor fi analizate pentru a stabili fondurile disponibile pentru achizitionarea unor astfel de vehicule. In cazul in care au fost declarate contracte de imprumut, va fi analizata sursa acestor credite.Bulgaria, tara care a aderat la Uniunea Europeana in 2007, detine in prezent presedintia rotativa a blocului comunitar si este presata de Bruxelles sa ia masuri pentru a combate crima organizata si a asigura domnia statului de drept. Lipsa de rezultate tangibile in combaterea coruptiei a descurajat investitiile straine si este, de asemenea, unul dintre motivele principale pentru care Bulgaria nu a putut adera la spatiul Schengen sau zona euro.