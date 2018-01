Bulgaria vrea sa faca primul pas pentru aderarea la zona euro pana in luna iulie

Goranov a dezvaluit ca Bulgaria va cere statelor din zona euro sa isi exprime obiectiile fata de o eventuala aderare a sa la ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.) pana la mijlocul anului. "Discutam in mod intens cu BCE si cu statele membre. Strategia noastra este ca vrem sa obtinem asigurari din partea lor ca vor privi pozitiv cererea noastra", a declarat Goranov la ceremonia care a inaugurat preluarea de catre Bulgaria a presedintiei rotative a UE."Cel mai probabil vom depune o cerere la BCE in primul semestru. Exista discutii intense la nivel de Guvern, Banca Nationala a Bulgariei si BCE. Trebuie mai intai sa obtinem un raspuns de la BCE", a precizat Goranov, subliniind ca Bulgaria indeplineste criteriile formale si nu prezinta niciun risc pentru zona euro."Bulgaria are o moneda stabila, o crestere de 4%, o rata a somajului scazuta. Suntem gata sa intram in anticamera euro", a apreciat la randul sau premierul bulgar Boiko Borissov.Mecanismul ERM II prevede ca evolutia cursului de schimb al monedei unei tari candidate trebuie sa ramana intr-un interval de variatie de plus/minus 15% fata de un nivel central agreat, timp de doi ani inainte de adoptarea euro.Cea mai saraca tara membra a UE, Bulgaria urmeaza de mai multi ani un regim de austeritate, denumit Consiliul monetar, in conformitate cu care moneda nationala (leva) a fost legata mai intai de marca germana si ulterior de euro la un curs de schimb fix. Acest sistem a permis tarii vecine sa mentina indicatori macroeconomici stabili si printre cele mai mici datorii publice (26,8% din PIB) din Europa.Cu toate acestea, Bulgaria, alaturi de Romania, face obiectul unei supravegheri stricte din partea Bruxelles-ului, care considera insuficiente progresele in lupta impotriva coruptiei.