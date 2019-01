Bulgaria vrea sa renunte la programul cetatenie contra investitii

Modificarile legislative au fost anuntate la o zi dupa ce Reuters a relatat ca executivul UE va avertiza ca astfel de scheme ar putea ajuta grupurile de crima organizata straine sa se infiltreze in blocul comunitar si sa sporeasca riscul spalarii de bani, coruptiei si evaziunii fiscale.Bulgaria este una dintre cele trei tari UE, impreuna cu Cipru si Malta, care in prezent acorda cetatenie in schimbul unor investitii. Douazeci de state membre, printre care si cele trei, acorda contra cost permise de sedere.In Bulgaria, strainii pot obtine un pasaport, care le deschide usa aproape oricarei tari UE, in schimbul unor investitii intre un milion de leva (580.922 de dolari) si 2 milioane de leva. Investitiile se pot face si in titluri guvernamentale."Datele arata ca obiectivul de a spori investitiile straine reale si dezvoltarea economica nu a fost atins. Nu au fost create noi locuri de munca si cresterea economica nu a fost stimulata", a precizat ministerul intr-un comunicat."In unele cazuri s-a stabilit ca intr-o etapa ulterioara investitia nu s-a materializat de fapt din cauza vanzarii titlurilor de trezorerie achizitionate sau din alte motive", a adaugat ministerul.Ministerul Justitiei a precizat ca numai 50 de straini - din Rusia, Egipt, Israel si Pakistan - au primit un pasaport contra unor investitii incepand din 2013.Amendamentele legale vor intari si regulile pentru acordarea cetateniei persoanelor de origine bulgara.In octombrie, procurorii bulgari au pus sub acuzare un oficial de stat de rang inalt in cadrul unei investigatii asupra unei escrocherii cu documente despre care ei sustin ca le-a permis strainilor sa obtina pasapoarte bulgare si sa calatoreasca liber in blocul comunitar.