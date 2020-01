Bulgarii au facut peste 3,6 miliarde de euro din turism in 2019

In 2018, Bulgaria a obtinut din turism venituri record, de 4,29 miliarde de euro.In noiembrie, veniturile Bulgariei de pe urma vizitatorilor straini s-au situat la 153 milioane de euro, o crestere de 6,7% comparativ cu perioada similara din 2018. Si numarul turistilor straini a inregistrat in noiembrie un avans anual de 7,5%.In primele 11 luni ale anului trecut, 8,83 milioane de turisti straini au vizitat Bulgaria.Rezultatele arata ca, in pofida dificultatilor globale si a crizelor, sectorul bulgar al turismului se dezvolta in mod constant si isi demonstreaza stabilitatea, a afirmat ministrul Turismului, Nikolina Angelkova.In 2018, peste 9,2 milioane de turisti straini au vizitat Bulgaria (tara a carei populatie este de aproximativ sapte milioane), o crestere de 4,4% fata de 2017, conform datelor publicate recent de Institutul National de Statistica (NSI), cei mai multi vizitatori straini fiind din Romania, Grecia, Germania, Turcia, Macedonia si Rusia.Turismul reprezinta una dintre principalele surse de venit ale Bulgariei, care asigura peste 5% din PIB si numeroase locuri de munca.