Bulgarii au un plan de actiune pentru aderarea la euro

In luna iulie a acestui an, Bulgaria a depus cererea pentru a intra in ERM II, o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro.Bulgaria, tara a carei moneda (-leva-) este legata de euro via consiliul monetar, este prima din afara zonei euro care va incerca sa adere la uniunea bancara europeana, care permite Bancii Centrale Europene sa-i monitorizeze principalele banci.Pentru a-si creste sansele, autoritatile de la Sofia trebuie sa imbunatateasca cadrul macro-financiar, sa intareasca supervizarea sectorului financiar non-bancar, inclusiv a fondurilor de pensii si a companiilor de asigurari, precum si sa faca eforturi destinate combaterii spalarii banilor. De asemenea, trebuie sa imbunatateasca legislatia cu privire la falimente."Implementarea acestor masuri va asigura respectarea angajamentelor in domenii de importanta majora pentru o tranzitie lina la ERM-2 si uniunea bancara pana in luna iulie 2019 si, ca urmare, a implementarii euro", a anuntat Executivul de centru-dreapta de la Sofia intr-un comunicat.La randul sau, BCE ar urma sa efectueze o analiza a calitatii activelor si un test de stres asupra bancilor bulgare inainte de a-si da acordul pentru intrarea Bulgariei in ERM-2, un proces care ar putea dura un an dar este posibil sa dureze mai mult in functie de progresele inregistrate de tara vecina.Bulgaria, cea mai saraca tara membra a Uniunii Europene, indeplineste toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2. Moneda nationala, leva, este deja legata de euro, datoria publica este sub media din zona euro si sub limita de 60% din PIB ceruta de UE, iar tara inregistreaza un surplus bugetar.Insa faptul ca Produsul Intern Brut per capita in Bulgaria este la jumatate fata de media din UE, coruptia raspandita si problemele inregistrate de unele banci au ridicat unele semne de intrebare cu privire la perspectiva aderarii Bulgariei la zona euro.A patra cea mai mare banca din Bulgaria a dat faliment in 2014 si saptamana trecuta lichidarea unei companii de asigurari cipriote a lasat aproximativ 200.000 de bulgari fara asigurarea automobilului, ceea ce a impus demisia presedintelui Agentiei de supervizare a companiilor de asigurari.Mecanismul ERM-2 prevede ca evolutia cursului de schimb al monedei unei tari candidate trebuie sa ramana intr-un interval de variatie de plus/minus 15% fata de un nivel central agreat, timp de doi ani inainte de adoptarea euro.