Chiar daca si-au facut gard la granita cu Romania, bulgarii nu au scapat de pesta porcina

Pesta porcina africana este o boala extrem de contagioasa care afecteaza porcii domestici si mistretii. Boala nu afecteaza si nu se transmite la oameni.Sapte animale infectate au fost gasite la o ferma din satul Tutrakantsi, situat in nord-estul Bulgariei, iar testele efectuate au confirmat prezenta virusului, a anuntat Agentia bulgara de Siguranta Alimentara, adaugand ca toti cei 23 de porci din sat vor fi sacrificati, iar in jurul localitatii pe o raza de trei kilometri va fi instituita o zona de carantina.Romania, tara vecina cu Bulgaria, a raportat, incepand din luna iunie a acestui an, sute de cazuri de boala la porcii domestici, in timp ce China a anuntat in ultima luna cinci cazuri de pesta porcina africana., precizeaza Reuters.Cazurile cele mai frecvente de pesta porcina africana din Romania sunt la porcii crescuti in gospodariile taranesti sau in exploatatii mici, precum si in cateva exploatatii mari.Saptamana trecuta a fost raportat un focar la cea mai mare ferma de reproducerea porcilor din Romania, unde 140.000 de animale urmeaza sa fie sacrificate.Recent, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Branescu, a anuntat ca Romania si Europa se confrunta cu cea mai grava boala a animalelor de dupa al Doilea Razboi Mondial pana in prezent."Din pacate, Romania si Europa se confrunta in acest moment cu cea mai grava boala a animalelor de dupa al Doilea Razboi Mondial, pana in prezent. Pesta in sine defineste cea mai grava boala care afecteaza animalele. Nu intamplator, o a doua structura de alarma provine din Bulgaria, de la frontiera cu Turcia unde deja evolueaza pesta micilor rumegatoare. Si omul stim ca, pe la 1300, a fost afectat de ciuma bubonica. Pesta defineste apogeul negativ al bolii. PPA (Pesta Porcina Africana, nr.) este o boala virala, sistemica, extrem de grava care in mod obisnuit evolueaza cu morbiditate si mortalitate de pana la suta la suta. Are capacitate de difuzibilitate extrem de ridicata ceea ce face extinderea ei pe unitati foarte mari de teritoriu intr-un timp cat se poate de scurt", a explicat miercuri presedintele ANSVSA, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Acesta a spus ca pesta porcina africana este activa, in prezent, in Tarile Baltice (Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Cehia, Ungaria, Romania, Ucraina, Rusia, Moldova si Italia), iar unele tari au reusit sa inchida focarele dupa zeci de ani cu costuri extrem de mari.Ultimele date ale ANSVSA arata ca in acest moment, in Romania, sunt in evolutie 781 de focare in 10 judete, fiind afectate 165 de localitati. Dintre aceste focare, 11 sunt in exploatatii industriale, unul este intr-un abator, iar un alt focar se afla intr-o exploatatie de tip A. De asemenea, sunt confirmate 40 de cazuri la mistret. Numarul porcilor ucisi pana in prezent se ridica la 123.411.Pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pentru aceasta boala nu exista vaccin si nici tratament. Singurele metode de preventie eficiente sunt mentinerea unui nivel inalt de biosecuritate la ferme si gestionarea rapida si eficienta a posibilelor focare de boala - raportare, restrictii privind miscarea animalelor, a produselor si subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile si controlul circulatiei animalelor.Potrivit autoritatilor veterinare, pesta porcina africana nu afecteaza si nu se transmite la oameni, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire, insa exista un impact la nivel social si din punct de vedere economic.