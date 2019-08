Comisia Europeana: Raspandirea epidemiei de pesta porcina africana in Bulgaria este "foarte ingrijoratoare"

Una din cele mai sarace tari din UE, Bulgaria a raportat peste 30 de focare de pesta porcina africana la ferme mari sau in gospodarii. Deja au fost sacrificati aproximativ 130.000 de porci.Conform presei bulgare, sacrificarea porcilor de la trei crescatorii din districtul Ruse din Bulgaria va insemna pierderea a 20% din porcii crescut in scopuri industriale, iar pentru industria bulgara a carnii de porc pierderile sunt estimate la milioane de leva.Unii experti afirma ca Bulgaria ar putea sa-si piarda intregul sector de crestere a porcilor si sa fie nevoita sa sacrifice aproximativ 600.000 de porci din cauza pestei porcine africane.Situatia "este foarte ingrijoratoare" iar CE solicita masuri pentru stoparea "epidemiei catastrofale", a afirmat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene.Bulgaria va primi asistenta financiara in valoare de 2,9 milioane de euro de la Uniunea Europeana pentru a contracara efectele epidemiei de pesta porcina africana, s-a stabilit in urma intalnirii de marti ce a avut loc intre comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis, si ministrul bulgar al Agriculturii, Dessislava Taneva.Luna trecuta, Vytenis Andriukaitis si-a exprimat profunda dezamagire fata de modul in care autoritatile din Bulgaria au gestionat epidemia de pesta porcina africana."Si inmultirea cazurilor reprezinta un exemplu convingator al faptului ca Bulgaria nu a facut prea mult pentru a evita aceasta situatie", a declarat Andriukaitis intr-un interviu acordat postului national de radio (BNR)."In timp ce astept rezultatele oficiale ale investigatiei echipei Comisiei Europene care se afla acum in Bulgaria, pot doar sa spun ca asta s-a intamplat deoarece cineva a fost neglijent, nu si-a indeplinit obligatiile profesionale in mod corespunzator si nu a acordat atentie fenomenului", a declarat Andriukaitis, adaugand ca autoritatile trebuie sa mearga din usa in usa pentru a explica fermierilor masurile necesare pentru e preveni raspandirea pestei porcine africane."Ei pot vorbi cu fiecare in parte si sa explice ce masuri s-au luat, precum si posibilele consecinte si rezultate, altfel Bulgaria se confrunta cu un pericol enorm - sa-si piarda toti porcii", a avertizat oficialul european.Si ministrul bulgar al Agriculturii, Dessislava Taneva, a declarat intr-un interviu acordat televiziunii nationale ca in acest moment cresterea porcilor se confrunta cu riscuri ridicate. Porcii crescuti in gospodarii sau in ferme reprezinta aproape jumatate din consumul intern."Trebuie sa oprim urgent raspandirea pestei porcine africane si sa salvam acest sector", a afirmat Taneva, fara a nega ca au existat unele masuri care ar fi trebuit adoptate mai repede.Criticile Comisiei Europene sunt justificate deoarece au existat masuri care ar fi putut fi luate mai devreme sau efectuate mai bine, a admis ministrul bulgar al Agriculturii.Seful Agentiei pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA), Damyan Iliev, aprecia recent ca valoarea pagubelor provocate in cazul in care tara nu reuseste sa stopeze epidemia se va ridica la doua miliarde de leva.Guvernul de la Sofia a alocat 3,7 miliarde de leva pentru combaterea pestei porcine africane, in conditiile in care in Bulgaria sunt 1,2 milioane de porci crescuti in ferme.Pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pesta porcina africana nu afecteaza omul, ci doar porcii domestici si mistretii.