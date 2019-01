In criza de mana de lucru, Bulgaria mizeaza pe ucenici

In primul an de la lansare, programul a inclus doua licee si cinci companii. In prezent, gratie unui parteneriat cu camerele de comert din Germania, Austria si Elvetia, programele de ucenicie numara 3.384 de tineri bulgari si peste 200 de companii.Pana acum, bilantul este unul pozitiv dar este departe de a reprezenta o solutie miraculoasa pentru fosta tara comunista care detine un record mondial nedorit, cel al tarii a carei populatie inregistreaza cel mai rapid declin din lume.Potrivit celor mai recente prognoze ale ONU, populatia Bulgariei a scazut de la noua milioane de locuitori in 1989 pana la sapte milioane in prezent, urmand sa ajunga la 5,4 milioane in 2050, adica un declin de 23% in trei decenii.Celelalte noua tari unde ONU se asteapta la un declin al populatiei mai mare sau egal cu 15% la orizontului anului 2050 sunt de asemenea foste state ale blocului sovietic afectate de aceiasi factori negativi ca si Bulgaria: natalitate scazuta, emigratie masiva si mortalitate superioara mediei europene."Nu doar mana de lucru calificata ne lipseste, ci oamenii in general", spune Plamen Petkov, managerul companiei Gabinvest, un producator de arme de vanatoare cu sediul la Gabrovo, nordul Bulgariei.Rata somajului in Bulgaria a coborat pana la 6,2% din populatia activa in 2018, cel mai redus nivel inregistrat de la caderea comunistului, o situatie care se datoreaza in principal emigrarii muncitorilor din cauza salariilor scazute, calitatii slabe a serviciilor publice si coruptiei.Studiile arata ca, pe langa lipsa de ingineri IT si doctori, exista de asemenea un deficit de soferi, bucatari, ospatari, lacatusi, sudori si constructori."Lipsa mainii de lucru este o problema majora cu care se confrunta companiile. Am vazut deja cum investitorii straini renunta la planurile lor de investitii din cauza deficitului de mana de lucru", a explicat Radosvet Radev, presedintele Bulgarian Industry Association BIA.Numai in sectorul industrial, penuria de mana de lucru este estimata la peste 100.000 de muncitori. Pe ansamblu, Bulgaria ar putea sa se confrunte cu un deficit de 500.000 de muncitori in urmatorii cinci ani, potrivit proiectiilor expertilor.Un alt fenomen care agraveaza situatia este faptul ca mii de tineri bulgari, adica 15,3% din cei cu varsta intre 15 si 24 de ani potrivit Eurostat, nu sunt inclusi in sistemul de invatamant si nici intr-un program de formare sau pregatire profesionala, o rata cu cinci puncte procentuale peste media europeana. In plus, chiar si cei care sunt la scoala nu sunt echipati cu competentele necesare pentru munca, se plang angajatorii."Singura modalitate pentru a remedia aceasta situatie este sa ne indreptam spre sistemul de educatie si sa recrutam tineri inca de pe bancile scolii" a declarat expertul BIA, Tomcho Tomov.Insa pentru acest lucru trebuie imbunatatita imaginea uceniciei. Multi parinti au amintiri proaste din perioada comunista cand tinerii erau fortati sa efectueze munci manuale, deseori impotriva vointei lor.O alta problema este remuneratia. Cu un salariu minim de 510 leva (260 de euro) si un salariu mediu pe economie de aproximativ 1.100 leva (562 euro), tinerii sunt tentati sa isi fructifice in alte tari pregatirea profesionala dobandita in Bulgaria.