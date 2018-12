Parlamentul bulgar aproba gazoductul care va transporta gaze rusesti in UE

Parlamentarii bulgari au votat favorabil decizia ce permite companiei de stat Bulgartransgaz sa lanseze licitatii pentru constructia conectorului de gaze care va avea o lungime de 484 de kilometri, proiect estimat la circa 1,4 miliarde de euro, informeaza vineri agentia Reuters.Gazoductul TurkStream va lega Rusia de Turcia pe sub Marea Neagra, unul dintre obiectivele urmarite de Moscova prin acest proiect fiind ca exporturile rusesti de gaze catre Europa sa nu mai treaca prin Ucraina. TurkStream va avea doua conducte, fiecare cu o capacitate anuala de transport de 15,75 miliarde de metri cubi.Anuntul votului din parlamentul de la Sofia vine in contextul tensiunilor crescand dintre Rusia si Ucraina, iar Bulgaria se teme ca acest conflict ar putea din nou sa-i zadarniceasca planurile de a deveni o tara de tranzit pentru transportul gazelor rusesti catre tarile UE.''Ce va urma de acum inainte se va face cu respectarea stricta a regulilor si procedurilor Uniunii Europene, pentru a evita eventuale greseli care in trecut au condus la anularea proiectului South Stream'' in anul 2014, a subliniat ministrul bulgar al energiei, Temenuzhka Petkova.Parlamentul bulgar a votat de asemenea favorabil ca societatea Bulgartransgaz sa creeze o bursa de marfuri si sa preia o cota de 20% din participatia la terminalul de gaze lichefiate din nordul Greciei.Tot vineri, Polonia si Danemarca au convenit asupra constructiei unui gazoduct pe sub Marea Baltica, prin care Polonia sa se aprovizioneze cu gaze din Norvegia pentru a-si diminua dependenta de gazele rusesti, transmite agentia France Presse.Conform proiectului convenit, conducta ''Baltic Pipe'', care va avea o lungime de circa 900 de kilometri, are ca termen de finalizare anul 2022, atunci cand expira contractul de aprovizionare cu gaze incheiat intre guvernul de la Varsovia si compania rusa Gazprom.''Am facut astazi un pas urias pentru securitatea si independenta sectorului energetic polonez'', a declarat premierul polonez Mateusz Morawiecki, a carui tara a convenit recent cu SUA un acord pe 24 de ani pentru importul de gaze naturale lichefiate menit de asemenea a diminua dependenta Poloniei de gazele rusesti.