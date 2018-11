Pensionarii greci incep sa se mute in Bulgaria, unde viata este cu 30% mai ieftina decat in Grecia

Un exemplu este George, 75 de ani. Dupa ce a ramas vaduv in urma cu cinci ani si-a inchiriat apartamentul din Salonic si s-a mutat la Sofia unde pensia sa lunara de 800 de euro ii permite sa traiasca "regeste"."Desigur exista unele dificultati cu procesul de adaptare si sa iti faci prieteni. Dar cu banii pe care ii am pot sa revin frecvent in Grecia si de asemenea am oportunitatea de a calatori", spune George, care nu a dorit sa isi dezvaluie numele de teama de a nu fi urmarit de autoritatile fiscale din Grecia.In timp ce alti pensionari europeni aleg sa se retraga in Grecia, proprii cetateni ai Greciei sunt interesati sa isi traiasca ultimii ani din viata in tara vecina, care este mai ieftina, dupa ce pensiile lor au fost taiate de cel putin 20 de ori in timpul crizei datoriilor. Potrivit datelor Eurostat din 2017, costul vietii in Grecia este aproape dublu comparativ cu cel din Bulgaria, unde costul vietii este cel mai mic din UE.Chiar daca nu exista date precise care sa arate cat de raspandit este fenomenul pensionarilor greci care se muta in Bulgaria, preturile sugereaza ca ar putea sa se extinda.In Sofia un litru de benzina costa 1,15 euro comparativ cu 1,60 euro la Atena, o cafea Espresso costa 2,30 euro la Sofia si 4,70 euro la Atena iar un bilet de metrou costa 80 de eurocenti fata de 1,40 euro."In general, viata este cu 30% mai ieftina decat in Grecia si asta daca alegi sa te muti in Sofia, Burgas sau Plovdiv. In orasele mai mici sau in sate, viata este chiar mai ieftina", spune George.Bulgaria a aderat la UE in 2017 si intre timp a inregistrat un ritm mediu de crestere economica de 2,4% pe an. Comparativ, 2007 a fost ultimul an in care economia Greciei a crescut, dupa care a urmat o criza a datoriilor care sters un sfert din PIB-ul Greciei, a dus somajul la peste 20% si a lasat tara in pragul abisului.In pofida cresterii economice, Bulgaria ramane cea mai saraca tara a UE. Autoritatile de la Sofia spera ca pana in luna iulie 2019 sa intre in mecanismul ERM-2, anticamera zonei euro. Tara vecina Romaniei indeplineste criteriile formale pentru a deveni a 20-a tara membra a zonei euro chiar daca in luna septembrie inflatia a urcat la 3,6%, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, ceea ce ar putea complica aderarea Bulgariei la euro.Cu toate acestea, cresterea preturilor nu este suficienta pentru a-l descuraja pe Nikos, un alt pensionar grec de 71 de ani care a decis sa se mute in Bulgaria, unde painea costa 60 de euro centi, o masa la restaurant rareori depaseste 10 euro iar chiria unui apartament de doua camere este de 200 de euro pe luna. Pensia lui Nikos a fost taiata cu 45% in timpul crizei, pana la 1.100 de euro, si ar putea fi redusa inca odata daca creditorii din zona euro ai Greciei obliga Guvernul Tsipras sa adopte noi reduceri de pensii.