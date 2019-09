Si Bulgaria se asteapta la consecinte grave de pe urma falimentului Thomas Cook

Potrivit oficialului bulgar, numarul de turisti pe care Thomas Cook ii aduce in fiecare vara in Bulgaria variaza intre 350.000 si 450.000. Aceasta in conditiile in care anul trecut Bulgaria a fost vizitata de un numar total de 9,2 milioane turisti straini.In paralel, Ambasada Marii Britanii la Sofia a anuntat ca in prezent exista 2.500 de clienti ai Thomas Cook care au ramas blocati in Bulgaria.Angelkova a mai spus ca marti urmeaza sa aiba loc o reuniune de lucru cu participarea proprietarilor de hoteluri, a tour-operatorilor care lucreaza cu Thomas Cook, precum si cu Ambasada Marii Britanii la Sofia si cu Agentia pentru protectia consumatorilor, pentru a discuta posibilele consecinte care ar putea aparea de pe urma falimentului Thomas Cook.Autoritatea aeronautica civila din Marea Britanie a trimis deja Ministerului Turismului din Bulgaria un formular special care va fi distribuit catre toate cele 6.000 de hoteluri din Bulgaria care lucreaza cu Thomas Cook, pe baza caruia hotelurile vor putea sa solicite despagubiri pentru platile datorate si sa isi acopere costurile.Directorul Institutului pentru analize si evaluari in turism din Bulgaria, Roumen Draganov a apreciat ca falimentul Thomas Cook este un eveniment major care va avea consecinte greve asupra industriei turismului din Bulgaria, in conditiile in care tour-operatorul britanic este responsabil pentru mai mult de jumatate din zborurile spre si dinspre aeroporturile Varna si Burgas. Potrivit lui Draganov, consecintele negative ar putea aparea din doua directii. Pe de o parte, Thomas Cook are datorii catre hotelurile din Bulgaria pentru ca platile pentru sejururile overnight sunt efectuate la 60 de zile dupa sedere, ceea ce inseamna ca in prezent trebuie facute platile pentru sederile din lunile iulie si august. Pe de alta parte, vacantele de la sfarsit de sezon vor fi anulate la fel ca si contractele pentru sezonul 2020.Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata".Thomas Cook realiza o cifra de afaceri de aproximativ 10 miliarde lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai multi ani insa compania era afectata de o concurenta acerba intre tour-operatori si un mediu economic incert in special in Marea Britanie, in contextul Brexitului si deprecierii lirei.Grupul Thomas Cook are o povara a datoriilor de 1,7 miliarde lire sterline si intalnirea cu creditorii era decisiva pentru o companie care are 19 milioane de clienti pe an in 16 tari.