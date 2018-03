Canada se teme ca gigantii internetului ii ameninta cultura. Ministru: Nu isi recunosc responsabilitatile!

"Guvernul canadian admite ca marile companii din sectorul internetului actioneaza in afara cadrului legislativ si pot fi o amenintare pentru cultura noastra", a afirmat o purtatoare de cuvant a lui Melanie Joly, care conduce ministerul mentionat.Intr-un viitor apropiat, companiile GAFA (acronimul) si alte platforme online vor trebui "sa respecte politicile noastre culturale si de asemenea sa repartizeze mai bine beneficiile rezultate din modelul lor de afaceri", a subliniat la randul ei ministrul Melanie Joly intr-o declaratie acordata ziarului local Le Devoir, dupa ce a revenit dintr-o calatorie in Silicon Valley (California), unde s-au instalat majoritatea gigantilor internetului."Problema fundamentala este ca GAFA nu isi recunosc responsabilitatile (...), nu isi recunosc anvergura puterii lor generate de dimensiunea lor, de acoperirea pe care o au si impactul lor asupra unor sectoare precum jurnalismul si cultura", a mai explicat Melanie Joly.Guvernul canadian condus de liberalul Justin Trudeau pare ca a inteles supararea mediilor culturale si a unei parti a opozitiei, care cer ca marile companii din sectorul internetului sa fie impozitate la fel ca toate celelalte societati din Canada.Insa deocamdata ministrul Melanie Joly si cabinetul din care face parte nu au fost in masura sa ofere mai multe detalii despre reforma evocata.In asteptarea unei initiative federale pentru toata Canada, guvernul din Quebec ar urma sa anunte al sfarsitul acestei luni o taxa pe serviciile de streaming ale Netflix.