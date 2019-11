Cehia ii va taxa cu 7% pe gigantii din domeniul internetului

Urmand exemplul Frantei si al altor state, autoritatile de la Praga vor impune o taxa anuala de 7% pe veniturile realizate de companiile digitale de pe urma operatiunilor derulate in Cehia. Taxa se va aplica doar companiilor ale caror vanzari globale depasesc 750 milioane de euro (830 milioane dolari) si care realizeaza in Cehia venituri de peste 100 milioane de coroane (4,3 milioane dolari).Ministerul ceh de Finante estimeaza ca taxa, care va intra in vigoare in 2020, va genera venituri de aproximativ cinci miliarde de coroane (216 milioane de dolari) pe an. Insa, planul Guvernului de la Praga are nevoie sa fie aprobat de Parlamentul ceh.Decizia de luni a autoritatilor de la Praga vine intr-un context in care aproximativ 130 de state incearca, sub auspiciile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), sa gaseasca o modalitate prin care gigantii globali din domeniul internetului sa fie taxati mai corect.Pentru a pune capat practicilor fiscale ale multinationalelor din IT, guvernul francez a adoptat, la sfarsitul anului trecut, asa-zisa taxa Gafa (acronimul de la Google, Amazon, Facebook si Apple), care a intrat in vigoare in acest an. Totusi, Parisul s-a angajat sa renunte la ea daca se ajunge la un acord international privind impozitarea acestor companii, in timp ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va impune ca represalii o suprataxa pentru vinurile frantuzesti.