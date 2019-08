Cehia va cumpara 12 elicoptere de la grupul american Bell pentru 622 milioane dolari

Cehia, tara membra a NATO, a promis ca va majora sumele alocate apararii pana la 1,4% din PIB in 2021 si la 2% din PIB in 2024, de la 1,2% in acest an.Contractul cu Bell include elicoptere utilitare Venom si elicoptere de atac Viper, cele doua elicoptere avand multe piese in comun. Bell Helicopter este o divizie a grupului Textron.Armata ceha a avut de ales intre Bell Helicopter si Sikorsky, o alta companie americana, pentru acest contract care include si furnizarea de armament si munitie."Va fi vorba de opt elicoptere Venom si patru elicoptere Viper", a spus Lubomir Metnar cu ocazia unei vizite la o baza militara.Potrivit agentiei de presa CTK, ministrul ceh al Apararii se asteapta sa semneze un contract cu Bell pana la finele anului iar livrarea elicopterelor ar urma sa se faca in anul 2023.Cehia si-a propus sa inlocuiasca rapid echipamentul militar din perioada sovietica. La cea mai mare licitatie de achizitie de echipamente militare anuntata pana acum, cu o valoare de doua miliarde dolari, armata ceha ar urma sa aleaga firma care ii va furniza 210 de vehicule de lupta pentru infanterie.In luna august a anului trecut, Joel Best, director Global Business Development Europe la Bell Helicopter afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca in Romania "conditiile pentru succes exista" si ca, in cazul in care acordul cu Bell Helicopter va fi acceptat de Guvernul roman si de cel american, tara noastra va deveni singurul loc, in afara Statelor Unite, unde vor fi produse aeronavele AH - 1Z Viper si UH - 1Y Venom.