Analiza Bloomberg: Cum cumpara chinezii Europa, bucata cu bucata

Mai putin cunoscuta este amprenta difuza, dar extensibila a Beijingului in Europa, se arata intr-un studiu realizat de Bloomberg.Agentia a analizat cifrele realizand cea mai cuprinzatoare analiza de pana acum a prezentei Chinei in Europa.In ultimii zece ani, statul asiatic a cumparat sau a investit in active evaluate la cel putin 318 miliarde de dolari.In aceasta perioada, activitatea Chinei pe continent a fost cu 45% mai ridicata decat a Statelor Unite, conform datelor disponibile publicate de Bloomberg.Volumul si natura unora din aceste investitii, de la infrastructura vitala din estul si sudul Europei la firmele de inalta tehnologie din vest, au provocat ingrijorare la nivelul UE.Liderii UE, printre care cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron, fac presiuni pentru o strategie comuna care sa tina sub control avansul neobosit al Chinei in Europa, desi exista o anumita opozitie la periferia continentului.Multe dintre statele UE care sunt de acord cu analizarea amanuntita a tranzactiilor straine au ele insele un numar ridicat de investitii din statul asiatic.Bloomberg a analizat datele referitoare la 678 de tranzactii finalizate sau in curs de realizare, incepand din 2008 in 30 de tari, unde au fost publicate informatii financiare. Companiile private sau de stat din China au fost implicate in tranzactii in valoare de cel putin 255 de miliarde de dolari pe continentul european.Aproximativ 360 de companii au fost preluate de la producatorul italian de anvelope Pirelli & C. SpA la compania irlandeza de leasing Avolon Holdings Ltd. Entitati chineze detin partial sau integral cel putin patru aeroporturi, sase porturi maritime, parcuri eoliene in cel putin noua state si 13 echipe profesioniste de fotbal.Datele disponibile subestimeaza amploarea ambitiilor Chinei in Europa, avertizeaza Bloomberg.Mai mult de jumatate din investitiile totale cunoscute sunt concentrate in cele mai mari cinci economii europene, dar la periferie statul asiatic a realizat investitii majore in infrastructura - de exemplu achizitionarea celui mai mare port al Greciei, Pireu.Exista o diviziune semnificativa privind deschiderea Europei fata de investitiile chineze.In timp ce Franta, Germania si Italia fac presiuni pentru un mecanism de verificare a investitiilor la nivelul UE, guvernele din Grecia, Portugalia si Cipru sunt sceptice ca ar trebui adoptata o astfel de decizie, avertizand ca ar afecta capacitatea tarilor lor de a atrage capitalul atat de necesar.In total, conform datelor Bloomberg, peste 670 de entitati din China sau Hong Kong au investit in Europa din 2008. Dintre acestea, aproape 100 sunt companii de stat sau fonduri de investitii, care au incheiat tranzactii de cel putin 162 miliarde de dolari, sau 63% din valoarea totala a tranzactiilor cunoscute.De asemenea, diferenta dintre companiile de stat si cele private este mult mai neclara in China decat in Europa, iar 30 de entitati implicate in tranzactii din Europa sunt detinute de provinciile sau municipalitatile chineze.Mai mult, companiile chineze si-au exprimat interesul intr-o serie de tranzactii europene care inca nu au fost anuntate oficial: construirea de reactoare nucleare in Romania si Bulgaria, achizitionarea unui terminal pentru containere in Croatia, construirea unui port in Suedia, preluarea grupului ceh Skoda Transportation AS si a unei companii energetice din Irlanda, finantarea unui pod in Croatia si a caii ferate Budapesta - Belgrad.